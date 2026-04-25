Diretoria do Atlético-MG se reúne com Eduardo Domínguez e grupo de jogadores

Na manhã deste sábado (25), a diretoria do Atlético se reuniu com o técnico Eduardo Domínguez e um grupo de jogadores na Cidade do Galo. Participaram do encontro Rafael Menin, representando os investidores da SAF, Pedro Daniel, CEO do clube, e Paulo Bracks, CSO.

Na manhã deste sábado (25), a diretoria do Atlético se reuniu com o técnico Eduardo Domínguez e um grupo de jogadores na Cidade do Galo. Participaram do encontro Rafael Menin, representando os investidores da SAF, Pedro Daniel, CEO do clube, e Paulo Bracks, CSO.

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De acordo com nota oficial, a reunião foi marcada por um diálogo franco entre dirigentes, comissão técnica e atletas. O objetivo principal foi alinhar pontos internos e tratar das turbulências enfrentadas pelo clube nos últimos dias.

O Atlético destacou que o encontro foi positivo e reforçou o compromisso de buscar um caminho de estabilidade e responsabilidade. Por fim, o clube ressaltou a importância do apoio da torcida, considerada peça fundamental para a continuidade e fortalecimento da equipe.

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Confira na íntegra a nota publicada pelo Atlético:

"Na manhã deste sábado, houve uma reunião na Cidade do Galo, com a presença de Rafael Menin (representando os sócios da SAF), Pedro Daniel, Paulo Bracks, Eduardo Domínguez e um grupo de jogadores. Foi um diálogo franco, com reconhecimento de que os últimos dias foram turbulentos.

A partir dessa conversa, há um entendimento de que o encontro foi bastante positivo e que é senso comum trilhar um caminho de estabilidade e responsabilidade. Reforçamos a importância do torcedor neste processo, como parte fundamental para a sequência."

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Sequência do Atlético

Atlético x Flamengo - domingo (26) às 20h30 - 13° rodada do Campeonato Brasileiro (Arena MRV)

Cienciano x Atlético - quarta-feira (29) às 21h30 - 3° rodada fase de grupos Sul-Americana (Cusco, Peru)

Cruzeiro x Atlético - sábado (2) às 21h - 14° rodada do Campeonato Brasileiro (Mineirão)

Eduardo Domínguez treinamento (Foto: Pedro Souza / Atlético)

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