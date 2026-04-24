Hulk comenta jejum no Atlético e justifica: 'Não me recordo de oportunidades claras'
Camisa 7 se explicou pela seca de 14 jogos sem balançar as redes
O Atlético venceu o Ceará por 2 a 1 nesta quinta-feira (23), na Arena MRV, pelo jogo de ida da quinta fase da Copa do Brasil. Após a partida, Hulk comentou o momento de baixa que vive no clube, marcado pelo jejum de gols e por atuações abaixo.
Hulk abre o jogo sobre ‘situações internas’ e revela possibilidade de saída do Atlético ainda em 2026
Análise: Atlético-MG supera dificuldades e segue tendo Arena MRV como grande fortaleza
Domínguez reconhece insatisfação da torcida com o Atlético, mas destaca ‘processo e evolução’
O camisa 7 está há 14 jogos sem balançar as redes, a segunda maior sequência sem marcar com a camisa atleticana. Ao analisar a fase, o atacante afirmou que não tem tido muitas chances claras de gol, o que, segundo ele, ajuda a explicar o período sem marcar:
— É natural ser cobrado, até porque eu sempre sou um jogador com bons números. Mas assim, nesses 14 jogos eu queria que vocês me mostrassem dois ou três lances que eu tive a oportunidade de fazer gol. Eu sou atacante, atacante vive de gol, atacante precisa finalizar e eu não me recordo nesses 14 jogos se eu tive três oportunidades de balançar as redes — explicou Hulk
Mesmo sem marcar, Hulk falou que está entregando de outras maneiras e que vai buscar trabalhar para acabar com o jejum e voltar a marcar com a camisa do Galo:
— Não fiz gol, mas procuro dar o meu melhor. Estou entregando da forma que consigo. Intensidade estou dando o meu melhor. Gol é oportunidade e infelizmente não tive. Vou procurar trabalhar para que nos próximos jogos apareça essas oportunidades para que eu possa fazer os gols — finalizou Hulk
