Domínguez lamenta erros decisivos, mas elogia jovens do Atlético: 'Aproveitaram as chances'

O Atlético foi derrotado por 1 a 0 pelo Cienciano nesta quarta-feira (29), no estádio Estadio Inca Garcilaso de la Vega, em Cusco, no Peru, em partida válida pela terceira rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. Após o jogo, o técnico Eduardo Domínguez analisou a atuação da equipe destacando as dificuldades impostas pela altitude, os erros cometidos sendo decisivos mas também elogiando a atuação dos jovens que ganharam oportunidades.

O Atlético foi derrotado por 1 a 0 pelo Cienciano nesta quarta-feira (29), no estádio Estadio Inca Garcilaso de la Vega, em Cusco, no Peru, em partida válida pela terceira rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. Após o jogo, o técnico Eduardo Domínguez analisou a atuação da equipe destacando as dificuldades impostas pela altitude e os erros cometidos, mas também elogiando a atuação dos jovens que ganharam oportunidades.

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El barba iniciou falando sobre a altitude de Cusco que afetou o desempenho dos jogadores ao longo da partida, mas reconhecendo que o time poderia ter feito uma apresentação melhor:

— Não é novo saber o quanto afeta a altitude no jogo. Sinto que poderíamos ter feito um pouco melhor. (A altitude) nos custou muito no primeiro tempo, para manter as posições e a participação dos jogadores. A dificuldade de vir aqui, a viagem, as horas, e a dificuldade da partida —analisou Domínguez

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Erros do Atlético sendo decisivos

O treinador também lamentou o erro decisivo que resultou no gol adversário e acabou sendo determinante para o resultado:

— Estamos tentando trabalhar muito para jogar forte, mas custou nesse momento, estamos cometendo um erro, apenas um erro e pagando muito caro por isso. Temos que ser fortes. Temos que seguir trabalhando e ser conscientes do momento que estamos vivendo, seguir trabalhando e nada mais — afirmou El Barba

Jovens aproveitaram as chances?

Por outro lado, El Barba aproveitou para elogiar o desempenho dos atletas mais jovens que participaram do confronto, ressaltando o esforço e a entrega da equipe mesmo diante das adversidades:

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— A gente gosta que comecem a jogar os garotos. Os garotos me parece que aproveitaram as chances. Entraram em um momento delicado e aproveitaram. O projeto do clube me parece que vale seguir apostando nos garotos — elogiou Domínguez.

Iseppe contra o Cienciano (Foto: Pedro Souza / Atlético)

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