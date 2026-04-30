Domínguez projeta clássico como oportunidade do Atlético-MG 'renascer' na temporada

O Atlético tem um grande desafio no próximo sábado (2). O clássico contra o Cruzeiro surge como uma oportunidade importante para a equipe retomar o bom desempenho em meio a um momento conturbado na temporada. O técnico Eduardo Domínguez projetou a partida com senso de responsabilidade, destacando que o confronto pode marcar um ponto de virada e impulsionar o crescimento do time ao longo do ano.

O Atlético tem um grande desafio no próximo sábado (2). O clássico contra o Cruzeiro surge como uma oportunidade importante para a equipe retomar o bom desempenho em meio a um momento conturbado na temporada. O técnico Eduardo Domínguez projetou a partida com senso de responsabilidade, destacando que o confronto pode marcar um ponto de virada e impulsionar o crescimento do time ao longo do ano.

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Ao analisar a fase atual, Domínguez adotou um discurso equilibrado. Sem buscar culpados individuais, o treinador reforçou a ideia de responsabilidade coletiva e destacou a importância de manter o trabalho firme no dia a dia. Segundo ele, o foco está em fortalecer o grupo, corrigir falhas e evoluir de forma consistente para melhorar os resultados:

— Temos que arregaçar as mangas, não queremos culpar ninguém. Somos todos culpados e temos que ir para frente. Se você espera que o do lado te levante, ele não quer te levantar, ele quer pisar em você. Então, temos que seguir construindo essa fortaleza grupal. É fácil acreditar quando as coisas acontecem. Na dificuldade, é preciso acreditar mesmo quando não acontece o que buscamos — afirmou Domínguez

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Virada de chave para o Atlético

"El Barba" também tratou o clássico como uma grande oportunidade para o Atlético "renascer" na temporada. O treinador destacou que o desempenho da equipe depende mais do próprio Atlético do que do adversário. Para ele, o caminho passa por reconhecer os erros, fazer os ajustes necessários e manter o foco no futuro, buscando evolução e melhores resultados:

— Não vai depender do rival, vai depender de como nós atuamos diante disso. Posso ficar toda a semana preparando, mas se não tem esse desejo, esse fogo, esse motor interno. Temos que olhar para frente, sabemos das dificuldades que temos, estão identificadas, e estamos trabalhando nisso. Esperamos que esse jogo seja o pontapé inicial para renascer — analisou o treinador.

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Cruzeiro x Atlético-MG

Cruzeiro e Atlético se enfrentam no próximo sábado (2), às 21h, no Mineirão, em partida válida pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro.

A Raposa vive um momento de crescimento na competição, com três vitórias consecutivas. A equipe ocupa a 12ª colocação, com 16 pontos somados. Já o Galo atravessa uma fase oposta: são três derrotas seguidas e a proximidade da zona de rebaixamento preocupa. O time soma 14 pontos e aparece na 15ª posição na tabela.

Reinier contra o Cienciano (Foto: Pedro Souza / Atlético)

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