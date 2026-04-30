Análise: Reservas não correspondem e Atlético-MG vê classificação na Sul-Americana ameaçada

Os reservas do Atlético não conseguiram corresponder diante do Cienciano pela Copa Sul-Americana. Com uma equipe alternativa escalada pelo técnico Eduardo Domínguez, o Galo foi derrotado por 1 a 0 e passou a ver sua situação na competição continental ficar mais delicada.

Os reservas do Atlético não conseguiram corresponder diante do Cienciano pela Copa Sul-Americana. Com uma equipe alternativa escalada pelo técnico Eduardo Domínguez, o Galo foi derrotado por 1 a 0 e passou a ver sua situação na competição continental ficar mais delicada.

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Com o resultado, o Atlético permanece na lanterna do Grupo B, somando apenas três pontos. Já o Cienciano, líder da chave, chegou aos sete pontos e abriu vantagem na briga pela classificação. Cabe lembrar que o regulamento da Sul-Americana prevê vaga direta nas oitavas de final apenas para o primeiro colocado de cada grupo. O segundo lugar, por sua vez, precisa disputar um playoff contra equipes eliminadas da Libertadores.

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Reservas do Atlético não 'agarram' oportunidade

A equipe alternativa do Atlético encontrou dificuldades nos primeiros minutos da partida. Embora conseguisse equilibrar a posse de bola com o Cienciano, a forte marcação alta imposta pelos peruanos colocava o time alvinegro sob constante pressão, especialmente na saída de jogo.

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O Atlético tentava construir as jogadas desde a defesa, mas tinha dificuldade para avançar ao campo ofensivo, esbarrando na intensidade e organização do adversário. Enquanto isso, o Cienciano trabalhava a bola na intermediária ofensiva e apostava em cruzamentos perigosos para a área, estratégia que acabou sendo decisiva. Em um desses lances, a defesa atleticana falhou na marcação, permitindo que o atacante adversário surgisse livre entre os zagueiros para cabecear e abrir o placar.

Por outro lado, quando conseguia encaixar transições rápidas da defesa para o ataque, o Atlético levava perigo. As principais oportunidades surgiram em jogadas em velocidade, especialmente pelo lado esquerdo, com Dudu sendo uma das válvulas de escape da equipe.

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O Galo voltou para o segundo tempo com duas mudanças: Bernard e Dudu entraram nos lugares de Igor Gomes e Alexsander. As alterações deixaram a equipe mais aguda e veloz nas transições ofensivas.

Logo no início, o Galo criou duas boas oportunidades para empatar, mas pecou na tomada de decisão no momento final. Quando vivia seu melhor momento na partida, porém, sofreu um duro golpe: Preciado recebeu o segundo cartão amarelo e foi expulso, deixando o time mineiro em desvantagem numérica.

Com um jogador a mais, o Cienciano retomou o controle do jogo, passou a administrar a vantagem e ainda encontrou espaços para contra-atacar em busca do segundo gol. Bem organizado defensivamente, o time peruano conseguiu neutralizar as investidas do Atlético e dificultar a criação ofensiva. Sem conseguir reagir, o Galo viu o tempo passar e deixou a altitude de Cusco com mais uma derrota na Copa Sul-Americana.

Cienciano x Atlético (Foto: Pedro Souza / Atlético)

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