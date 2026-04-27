Domínguez identifica falhas e aponta os ajustes necessários no Atlético-MG

O Atlético foi goleado pelo Flamengo por 4 a 0 neste domingo (26), na Arena MRV, em partida válida pela 13ª rodada do Brasileirão. Após o confronto, o técnico Eduardo Domínguez analisou o desempenho da equipe, apontando os principais erros e os pontos que precisam de ajustes imediatos.

O Atlético foi goleado pelo Flamengo por 4 a 0 neste domingo (26), na Arena MRV, em partida válida pela 13ª rodada do Brasileirão. Após o confronto, o técnico Eduardo Domínguez analisou o desempenho da equipe, apontando os principais erros e os pontos que precisam de ajustes imediatos.

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Domínguez destacou que, ao contrário dos jogos anteriores, a criação não foi o principal problema da equipe nesta partida. Segundo ele, o Atlético teve um bom desempenho no setor ofensivo. No entanto, o treinador ressaltou que a finalização e o "acabamento" das jogadas foram determinantes para o resultado negativo, já que o time não conseguiu transformar as oportunidades em gols:

— Fizemos um bom jogo no ataque. No ataque, a equipe criou situações, as mesmas ou até, talvez, algumas mais que o rival. O rival não chegou muito, não acho que tenha sido um problema na criação de jogo do rival, mas a finalização de jogadores de tanta hierarquia que chegam cômodos. Dentro da área, pagamos caro, muito caro — iniciou o treinador

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O treinador também demonstrou confiança no elenco, destacando a necessidade de reação imediata após a derrota e a importância de seguir trabalhando para evoluir. Além disso, apontou os principais pontos que a equipe precisa corrigir para melhorar o desempenho nas próximas partidas:

— Temos que nos levantar fortes, acreditar no que fazemos. É o momento de manter, por mais que muitos não gostem, a tranquilidade. E sobretudo, de novo, não me pareceu tanto a criação de jogo, mas a finalização. Eles chegaram cinco vezes à área, mas nós também chegamos. Então, nesses momentos, além da criação, devemos melhorar essa agressividade para defender e essa agressividade para atacar, porque na criação de jogo, o Atlético gerou muito — analisou o treinador

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Domínguez em Atlético x Flamengo (Foto: Pedro Souza / Atlético)

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