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Desfalque importante: Confira as opções de Domínguez para escalar o Atlético contra o Flamengo

Domínguez tem uma baixa para a partida e mantém dúvidas na escalação

Artur Henrique
Belo Horizonte (MG)
Dia 25/04/2026
12:00
Renan Lodi desfalca o Atlético contra o Flamengo (Foto: Pedro Souza / Atlético)
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O Atlético recebe o Flamengo neste domingo (24), às 20h30, na Arena MRV, em partida válida pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. Para o confronto, o técnico Eduardo Domínguez terá um desfalque importante e ainda mantém dúvidas na escalação.
Resumo supervisionado pelo jornalista!

O Atlético recebe o Flamengo neste domingo (26), às 20h30, na Arena MRV, em partida válida pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. Para o confronto, o técnico Eduardo Domínguez terá um desfalque importante e ainda mantém dúvidas na escalação.

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Diante do Flamengo, o lateral-esquerdo Renan Lodi está fora. O jogador foi expulso contra o Coritiba e cumpre suspensão. Peça importante no esquema de Domínguez, Lodi foi decisivo recentemente ao marcar o gol da vitória por 2 a 1 sobre o Ceará, pela Copa do Brasil, na última quinta-feira.

Para a vaga, o treinador ainda não definiu o substituto. As opções mais prováveis são o jovem Kauã Pascini e o zagueiro Junior Alonso, que já atuou improvisado na lateral esquerda tanto na seleção paraguaia quanto em outras ocasiões pelo Atlético. Alonso aparece como favorito, já que Pascini não foi relacionado em algumas das últimas partidas e ainda busca maior confiança da comissão técnica. Outra alternativa que corre por fora, é o volante Alexsander, que também pode desempenhar a função.

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Além de Lodi, seguem no departamento médico os volantes Patrick e Índio. Ambos passaram por cirurgias complexas e ainda não têm prazo definido para retorno.

No restante, o elenco está à disposição. Na última partida, contra o Ceará, Domínguez optou por poupar alguns titulares, especialmente no setor ofensivo. Cassierra, que marcou nesse jogo, pode ser mantido entre os titulares. A principal dúvida está na formação do ataque: ele pode atuar ao lado de Reinier ou Hulk, com Cuello aparecendo como opção pelos lados e com retorno certo à equipe.

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Opções do Atlético contra o Flamengo

Goleiros: Everson, Gabriel Delfim, Pedro Cobra
Zagueiros: Ivan Román, Junior Alonso, Vitor Hugo, Ruan, Lyanco e Vitão
Laterais: Natanael, Preciado, Kauã Pascini
Meias: Alan Franco, Cissé, Maycon, Alexsander, Tomás Pérez, Bernard, Gustavo Scarpa, Igor Gomes, Victor Hugo e Iseppe
Atacantes: Reinier, Dudu, Hulk, Cuello, Mateo Cassierra, Alan Minda e Cauã Soares
Suspenso: Renan Lodi
Lesionados: Patrick, Índio

Hulk e Alexsander treinamento (Foto: Pedro Souza / Atlético)
Hulk e Alexsander treinamento (Foto: Pedro Souza / Atlético

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