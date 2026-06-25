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Léo Duarte elogia elenco do Atlético e projeta: 'Tem tudo para dar certo'

Zagueiro foi apresentado nesta terça-feira (25) na Cidade do Galo

PorArtur HenriqueBelo Horizonte (MG)
25/06/2026 15:32
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Léo Duarte apresentado (Foto: Pedro Souza / Atlético)
Léo Duarte apresentado (Foto: Pedro Souza / Atlético)
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O zagueiro Léo Duarte foi apresentado oficialmente pelo Atlético nesta quinta-feira (25) como o primeiro reforço do clube para o segundo semestre de 2026. Em suas primeiras palavras como jogador alvinegro, o defensor elogiou a qualidade do elenco, destacou a intensidade dos treinamentos e demonstrou confiança no trabalho que vem sendo desenvolvido pela comissão técnica de Eduardo Domínguez.
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O zagueiro Léo Duarte foi apresentado oficialmente pelo Atlético nesta quinta-feira (25) como o primeiro reforço do clube para o segundo semestre de 2026. Em suas primeiras palavras como jogador alvinegro, o defensor elogiou a qualidade do elenco, destacou a intensidade dos treinamentos e demonstrou confiança no trabalho que vem sendo desenvolvido pela comissão técnica de Eduardo Domínguez.

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    • Ao analisar os primeiros dias de atividades na Cidade do Galo, Léo Duarte ressaltou o nível técnico do grupo e a exigência dos treinamentos:

    — É um trabalho intenso, fisicamente muito forte e exige muito do atleta. O grupo tem muita qualidade, fizemos um trabalho de posse de bola que quase ninguém errava. O time está amadurecendo a ideia do treinador. Tem tudo para dar certo — afirmou o zagueiro.

    O defensor também fez questão de elogiar a recepção recebida desde sua chegada ao clube. Segundo ele, o acolhimento dos companheiros e funcionários tem sido fundamental neste período de adaptação.

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    — A recepção foi muito boa, todos me acolheram muito bem. Estou me sentindo mais confortável porque o começo é estressante, você fica meio receoso. Mas todos os funcionários, os jogadores, me receberam muito bem — ressaltou.

    Versatilidade e experiência na Europa

    Léo Duarte destacou que o período de treinamentos durante a pausa para a Copa do Mundo será importante para compreender melhor as ideias de Eduardo Domínguez e se adaptar ao estilo de jogo do Atlético.

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    Questionado sobre sua posição em campo, o defensor explicou que atua preferencialmente pelo lado direito da zaga, mas se colocou à disposição para exercer outras funções caso seja necessário.

    — Não tive uma conversa muito longa com o Domínguez. Temos quase um mês de preparação e vamos ter um tempo melhor para isso. Minha função de origem é do lado direito, mas já atuei pela esquerda. Se precisar, estarei à disposição. Estou aqui para agregar — analisou.

    Com passagens por clubes da Europa, o zagueiro também comentou sobre a experiência adquirida ao longo dos cinco anos e meio em que atuou no futebol turco. Para ele, a vivência internacional pode contribuir para o elenco atleticano, especialmente no aspecto da liderança.

    — Fiquei cinco anos e meio na Turquia, performei bem. Meu jeito é o que tento trazer para dentro de campo. Tento ser o exemplo de tudo que faço, antes de falar temos que fazer. É isso que trago para um grupo que já tem líderes, um grupo muito bom. Posso agregar na experiência, uma liderança mais calada — concluiu Léo Duarte.

    Léo Duarte sendo apresentado por Paulo Bracks (Foto: Pedro Souza / Atlético)
    Léo Duarte sendo apresentado por Paulo Bracks no Atlético (Foto: Pedro Souza / Atlético)

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