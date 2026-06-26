Atlético oficializa empréstimo de Iseppe à ex-clube de Cristiano Ronaldo: veja detalhes Meia formado na base do Galo jogará no Nacional da Ilha da Madeira

O Atlético confirmou nesta sexta-feira (26) o empréstimo do meia Matheus Iseppe ao Nacional da Ilha da Madeira, de Portugal. O acordo com o clube português prevê a cessão do jogador, de 20 anos, por uma temporada, com opção de compra de 50% dos direitos econômicos do atleta.

O Atlético confirmou nesta sexta-feira (26) o empréstimo do meia Matheus Iseppe ao Nacional da Ilha da Madeira, de Portugal. O acordo com o clube português prevê a cessão do jogador, de 20 anos, por uma temporada, com opção de compra de 50% dos direitos econômicos do atleta.

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Veja a nota do Atlético:

"O Atlético acertou o empréstimo do meio-campista Matheus Iseppe para o Nacional da Ilha da Madeira, de Portugal, por uma temporada. O acordo prevê opção de compra de 50% dos direitos econômicos do atleta, que é formado nas categorias de base do Galo. Boa sorte nessa nova etapa, Iseppe!", publicou o clube.

Iseppe pelo Atlético

Revelado pelas categorias de base do Atlético, Matheus Iseppe sempre foi tratado como uma das principais promessas do clube. No entanto, o meia não conseguiu se firmar na equipe profissional e teve poucas oportunidades. Ao todo, disputou apenas quatro partidas pelo time principal, uma na temporada passada e três em 2026.

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Neste ano, Iseppe foi titular nas duas primeiras partidas do Atlético no Campeonato Mineiro, nos empates por 1 a 1 contra Betim e North. Na ocasião, o clube utilizou uma equipe formada majoritariamente por jogadores das categorias de base enquanto o elenco principal realizava a pré-temporada.

O jovem também enfrentou um episódio de indisciplina no início da temporada. Iseppe se atrasou para um treinamento comandado por Jorge Sampaoli, o que gerou insatisfação da comissão técnica. Como consequência, o meia foi afastado, multado e passou um período treinando separado do restante do elenco antes de ser reintegrado ao grupo.

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Iseppe contra o Cienciano (Foto: Pedro Souza / Atlético)

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