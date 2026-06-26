Mesmo com reforço, Atlético segue com lacuna no sistema defensivo Zaga foi o setor com mais dificuldades no primeiro semestre do Galo

O Atlético apresentou oficialmente o zagueiro Léo Duarte, reforço que chega para disputar espaço em um setor que foi um dos principais problemas da equipe no primeiro semestre de 2026. Apesar da contratação, o clube ainda possui uma lacuna importante no sistema defensivo: a ausência de um zagueiro canhoto de confiança para atuar pelo lado esquerdo da defesa.

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O Atlético apresentou oficialmente o zagueiro Léo Duarte, reforço que chega para disputar espaço em um setor que foi um dos principais problemas da equipe no primeiro semestre de 2026. Apesar da contratação, o clube ainda possui uma lacuna importante no sistema defensivo: a ausência de um zagueiro canhoto de confiança para atuar pelo lado esquerdo da defesa.

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Com a saída de Júnior Alonso, negociado com o futebol dos Estados Unidos, o elenco alvinegro conta apenas com Vitor Hugo como defensor canhoto de origem. No entanto, o jogador ainda não conseguiu conquistar a confiança do técnico Eduardo Domínguez, o que mantém a necessidade de reforçar a posição.

Além de Vitor Hugo, as opções para a zaga são Lyanco, Léo Duarte, Iván Román e Vitão. Román, por sua vez, teve poucas oportunidades desde que chegou ao clube, principalmente no primeiro semestre, situação que gerou insatisfação tanto no atleta quanto em seu estafe. Um empréstimo para que o jovem defensor ganhe mais minutos em campo não está descartado.

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Diante desse cenário, o Atlético pode voltar ao mercado em busca de mais um zagueiro, especialmente um jogador que atue pelo lado esquerdo. A avaliação é de que a defesa foi um dos setores mais frágeis da equipe na primeira metade da temporada e precisa de ajustes para a sequência do ano.

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Defesa do Atlético foi dor de cabeça para Domínguez

A dificuldade para encontrar estabilidade defensiva foi uma constante no trabalho de Eduardo Domínguez. O treinador alternou esquemas táticos ao longo do semestre, utilizando tanto formações com dois zagueiros quanto sistemas com três defensores, mas sem conseguir dar sequência a uma estrutura sólida.

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Os números ajudam a explicar a preocupação. No Campeonato Brasileiro, o Atlético marcou 22 gols e sofreu 23 em 18 partidas. Além disso, a equipe saiu de campo sem ser vazada em apenas quatro oportunidades, diante de Internacional, São Paulo, Chapecoense e Vasco.

Para o segundo semestre, uma das principais missões de Domínguez será justamente corrigir os problemas defensivos e encontrar uma formação capaz de oferecer mais segurança ao time, que segue vivo nas principais competições da temporada.

Vitor Hugo em disputa aérea contra o Corinthians) (Foto: Joisel Amaral/AGIF)

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