Clássicos em sequência: Éverson vê oportunidade para 'virada de chave' no Atlético-MG

O Atlético terá uma sequência desafiadora nos próximos dias, com dois clássicos importantes e um compromisso na altitude. A equipe recebe o Flamengo em um dos principais confrontos do país, depois viaja ao Peru para enfrentar o Cienciano pela Copa Sul-Americana e, na sequência, encara o Cruzeiro fora de casa, em mais um duelo pelo Campeonato Brasileiro.

O Atlético terá uma sequência desafiadora nos próximos dias, com dois clássicos importantes e um compromisso na altitude. A equipe recebe o Flamengo em um dos principais confrontos do país, depois viaja ao Peru para enfrentar o Cienciano pela Copa Sul-Americana e, na sequência, encara o Cruzeiro fora de casa, em mais um duelo pelo Campeonato Brasileiro.

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O goleiro Éverson analisou o momento e destacou o grau de dificuldade da série de jogos, mas vê o cenário como uma grande oportunidade para o Atlético dar uma virada de chave na temporada. Para ele, bons resultados nesses confrontos podem ser fundamentais para a equipe ganhar confiança e alcançar maior regularidade ao longo da sequência:

— Espero que seja (virada de chave), óbvio que você vencer dois clássicos, dentro desses dois clássicos tem um jogo na altitude contra o Cienciano em Cusco, que é um jogo difícil, mas você vencendo dois clássicos do tamanho que são, um interestadual e o outro estadual contra o nosso maior rival com certeza muda, dá mais confiança para o atleta — iniciou Éverson

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— Vamos trabalhar para fazer três grandes jogos, contando o jogo contra o Cienciano. Fazer três grandes jogos, principalmente os dois clássicos que a gente tem pela frente, para que a gente possa mudar um pouco essa caminhada que a gente tem no ano, ter mais confiança, fazer uma equipe mais forte, ter uma equipe que se oscila menos, para que com a equipe que se oscila menos tenha mais vitórias para a gente possa estar na parte de cima da tabela e também passando de fase nas copas — finalizou o goleiro

Sequência do Atlético

Atlético x Flamengo - domingo (26) às 20h30 - 13° rodada do Campeonato Brasileiro (Arena MRV)

Cienciano x Atlético - quarta-feira (29) às 21h30 - 3° rodada fase de grupos Sul-Americana (Cusco, Peru)

Cruzeiro x Atlético - sábado (2) às 21h - 14° rodada do Campeonato Brasileiro (Mineirão)

Éverson em Atlético x Ceará (Foto: Pedro Souza / Atlético)

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