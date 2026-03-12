Atlético-MG busca quebrar tabu de mais de uma década contra o Vitória

No próximo sábado (14), o Atlético enfrenta o Vitória às 18h30, no Barradão em partida válida pela 6ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Galo chega para o confronto tentando quebrar um longo tabu contra o Leão.

O Atlético não vence o Vitória atuando na capital baiana há 12 anos. Desde então, as equipes se enfrentaram cinco vezes em Salvador, com vantagem para o time baiano: foram quatro triunfos do Vitória e um empate, sem vitórias do clube mineiro nesse período.

A última vitória do Atlético na casa do adversário aconteceu em 2014, no primeiro turno do Campeonato Brasileiro daquele ano. Na ocasião, o Galo venceu o Vitória por 3 a 2, resultado que permanece como o último triunfo alvinegro em solo baiano até hoje.

Retrospecto recente geral também é desfavorável ao Atlético contra o Vitória

O retrospecto recente geral também é desfavorável ao Atlético. Considerando partidas disputadas tanto em Belo Horizonte quanto em Salvador, o Galo acumula cinco jogos sem vencer o Vitória.

A última vitória do time mineiro no confronto aconteceu no Campeonato Brasileiro de 2018, no Mineirão. Na ocasião, o Atlético venceu por 2 a 1, com gols de Róger Guedes e Ricardo Oliveira.

Desde então, as equipes voltaram a se enfrentar cinco vezes, com três vitórias do Vitória e dois empates, ampliando a sequência negativa do clube mineiro no confronto.

Renato Kayzer em ação contra o Atlético-MG (Foto: Victor Ferreira / EC Vitória)

