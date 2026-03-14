Atlético-MG visita o Vitória em busca de segundo triunfo seguido para embalar no Brasileirão

O Atlético vai a Salvador em busca do segundo triunfo seguido no Brasileirão. O Galo encara o Vitória neste sábado às 18h30 no Barradão, pela 6° rodada da competição.

O Atlético vai a Salvador em busca do segundo triunfo seguido no Brasileirão. O Galo encara o Vitória neste sábado às 18h30 no Barradão, pela 6° rodada da competição.

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O Alvinegro precisou de cinco rodadas para conquistar a primeira vitória no Campeonato Brasileiro, venceu o Inter na última quarta-feira (11) por 1 a 0 com gol de Cuello. Antes a equipe havia empatado duas vezes e perdido outras duas. O Galo soma 5 pontos e ocupa a 13° colocação.

Como Domínguez vai escalar o Atlético?

Para a partida, o técnico Domínguez contará com o retorno de Natanael para o sistema defensivo. Por outro lado, Cissé segue como dúvida. O jogador sofreu um corte no pé no clássico contra o Cruzeiro lesão que já o tirou da partida contra o Internacional.

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No confronto diante do Internacional, Domínguez promoveu mudanças no esquema tático e adotou uma linha com três defensores, formada por Ruan, Vitor Hugo e Iván Román. No setor ofensivo, o treinador também voltou a utilizar uma dupla de ataque, com Hulk e Mateo Cassierra.

Para o duelo contra o Vitória, a principal dúvida é se o treinador manterá o sistema com três zagueiros ou se retornará ao esquema com dois defensores, recolocando Natanael na lateral.

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Outra questão está no setor ofensivo. Domínguez pode manter a dupla com dois homens de referência ou optar por um ataque mais móvel. Caso preserve a formação com dois atacantes, Reinier disputa posição com Cassierra. Já se escolher um estilo com mais mobilidade, nomes como Dudu, Bernard ou Alan Minda podem ganhar oportunidade na equipe.

Tabu contra o Vitória

O Atlético não vence o Vitória atuando na capital baiana há 12 anos. Desde então, as equipes se enfrentaram cinco vezes em Salvador, com vantagem para o time baiano: foram quatro triunfos do Vitória e um empate, sem vitórias do clube mineiro nesse período.

A última vitória do Atlético na casa do adversário aconteceu em 2014, no primeiro turno do Campeonato Brasileiro daquele ano. Na ocasião, o Galo venceu o Vitória por 3 a 2, resultado que permanece como o último triunfo alvinegro em solo baiano até hoje.

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