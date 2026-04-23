Atlético-MG aposta na força como mandante para largar na frente contra o Ceará na Copa do Brasil

O Atlético recebe o Ceará nesta quinta-feira (23), às 19h, na Arena MRV, pelo jogo de ida da quinta fase da Copa do Brasil. Para sair em vantagem no confronto, o Galo aposta no forte retrospecto como mandante na competição e na invencibilidade recente em casa.

O Atlético recebe o Ceará nesta quinta-feira (23), às 19h, na Arena MRV, pelo jogo de ida da quinta fase da Copa do Brasil. Para sair em vantagem no confronto, o Galo aposta no forte retrospecto como mandante na competição e na invencibilidade recente em casa.

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Bicampeão do torneio, o Atlético inicia sua campanha em busca de mais um título e conta com números sólidos jogando em seus domínios. Ao longo da história da Copa do Brasil, a equipe disputou 94 partidas como mandante, com 62 vitórias, 20 empates e apenas 12 derrotas.

Outro fator que reforça a confiança atleticana é o desempenho recente na Arena MRV. Em 11 jogos em casa na temporada, o time segue invicto, com cinco vitórias e seis empates.

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Além disso, o técnico Eduardo Domínguez mantém 100% de aproveitamento no estádio desde que assumiu o comando da equipe: são quatro jogos e quatro vitórias, contra Internacional, São Paulo , Athletico-PR e Juventud, do Uruguai.

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Retrospecto geral do Atlético na Copa do Brasil

No retrospecto geral da Copa do Brasil, o desempenho do Atlético também é bastante positivo. A equipe já disputou 202 partidas na competição, com 103 vitórias, 43 empates e 55 derrotas.

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O Galo ainda se destaca historicamente no setor ofensivo. O clube possui o segundo melhor ataque da história do torneio, com 382 gols marcados, ficando atrás apenas do Flamengo, que soma 372. Por outro lado, também aparece entre as defesas mais vazadas da competição. A equipe sofreu 226 gols, sendo a segunda mais vazada no histórico do torneio.

Atlético campeão da Copa do Brasil 2021 (Foto: Robson Mafra/AGIF)

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