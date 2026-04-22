Atlético-MG x Ceará: onde assistir, horário e escalações do jogo pela Copa do Brasil

Equipes se enfrentam pela ida da quinta fase da competição

imagem cameraAtlético-MG x Ceará (Foto: Arte Lance!)
Neste quinta-feira (16) o Atlético-MG recebe o Ceará às 19h na Arena MRV, pela partida de ida da quinta fase da Copa do Brasil. A partida será transmitida ao vivo pelo Sportv (tv fechada) e Premiere (pay-per-view). Clique aqui para assistir.

➡️ Tudo sobre o Galo agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Atlético-MG

Ficha do jogo

Atlético-MG-escudo-onde-assistir
CAM
CEA
5° Fase - Ida
Copa do Brasil
Data e Hora
quinta-feira 23 de abril às 19h (horário de Brasília)
Local
Arena MRV (BH)
Árbitro
Bráulio da Silva Machado (SC)
Onde assistir

Como chegam as equipes?

O Atlético chega para o confronto após um revés na última rodada do Campeonato Brasileiro. A equipe mineira foi derrotada por 2 a 0 pelo Coritiba, no Estádio Couto Pereira, no último domingo (21). Antes disso, o time havia vencido o Club Atlético Juventud por 2 a 1, em duelo válido pela Copa Sul-Americana.

Já o Ceará vem de empate sem gols com o Londrina, pela Série B, também no último domingo. Na partida anterior, a equipe cearense havia goleado a Jacuipense por 4 a 1, pela Copa do Nordeste.

Confira a arbitragem e as prováveis escalações de Atlético-MG x Ceará

Atlético-MG x Ceará
5° fase - Copa do Brasil - Ida
📆 Data e horário: quinta-feira 23 de abril às 19h (horário de Brasília)
📍 Local: Arena MRV, Belo Horizonte
👁️ Onde assistir: Sportv (tv fechada) e Premiere (pay-per-view).
🟨 Arbitragem: Bráulio da Silva Machado (SC)
🚩 Assistentes:
📺 VAR:

⚽ Prováveis escalações

Atlético-MG (Técnico: Eduardo Domínguez)
Everson; Natanael, Lyanco (Vitor Hugo), Ruan e Renan Lodi; Tomás Perez (Maycon), Alan Franco e Victor Hugo; Cuello, Reinier e Hulk

Ceará (Técnico: Mozart)
Richard; Alex Silva, Éder, Luiz Otávio e Fernando; Dieguinho, Júlio, Alano e Vina; Fernandinho e Wendel Silva

Atlético-MG x Ceará (Foto: Arte Lance!)

