Futebol Nacional

Atlético-MG vence o Ceará e larga na frente na Copa do Brasil

Galo joga a partida de volta precisando de apenas um empate para se classificar às oitavas

Artur Henrique
Belo Horizonte (MG)
Dia 23/04/2026
20:55
Jogadores comemoram gol contra o Ceará (Foto: Pedro Souza / Atlético)
imagem cameraJogadores comemoram gol contra o Ceará (Foto: Pedro Souza / Atlético)
O Atlético venceu o Ceará por 2 a 1 nesta quinta-feira (23), na Arena MRV, pelo jogo de ida da quinta fase da Copa do Brasil. Cassierra abriu o placar para o Galo, Wendel Silva empatou com um golaço para o Vozão, mas Renan Lodi, também com um belo gol, garantiu a vitória da equipe mineira. Com o resultado, o Atlético joga a partida de volta precisando apenas de um empate para avançar às oitavas de final. As equipes voltam a se enfrentar no dia 13 de maio, uma quarta-feira, às 21h30, no Castelão.
Como foi o jogo?

O Atlético iniciou a partida com postura ofensiva, mantendo a posse de bola e trabalhando as jogadas no campo de ataque. Por outro lado, o Ceará se defendia com eficiência, apresentando linhas compactas e bem posicionadas, o que dificultava a criação de oportunidades pelo time mineiro.

Apesar de circular a bola de um lado ao outro, o Atlético encontrava dificuldades para infiltrar na defesa do Vozão. Já o Ceará buscava explorar os contra-ataques com transições rápidas, mas não conseguia encaixar bem as jogadas ofensivas.

Após tanta insistência e volume ofensivo, o Atlético foi recompensado nos minutos finais da primeira etapa. Em um cruzamento para a área, Maycon finalizou primeiro, mas teve o chute bloqueado. Na sequência, Victor Hugo tentou novamente e parou na defesa do goleiro Bruno Ferreira, que não conseguiu segurar a bola. Na sobra, Cassierra, bem posicionado como um típico camisa 9, apenas empurrou para o fundo das redes.

Cassierra marcando o gol do Atlético (Foto: Pedro Souza / Atlético)
Na segunda etapa, mesmo com a vantagem no placar, o Atlético manteve a postura ofensiva, mas também passou a dar espaços para o Ceará criar. Em uma dessas investidas da equipe cearense, saiu o gol de empate. Dieguinho recebeu e, com um passe de letra, encontrou Wendel Silva, que finalizou com um belo chute no ângulo, sem chances de defesa para Everson.

Após sofrer o empate, o Atlético se lançou ao ataque e respondeu poucos minutos depois. Alan Minda fez boa jogada pela direita e cruzou; a bola atravessou a área até encontrar Cuello, que escorou para trás. Renan Lodi chegou batendo firme, marcou um belo gol e recolocou o Galo à frente do placar.

Próximos jogos de Atlético e Ceará

O Atlético volta à campo no próximo domingo (26) às 20h30 contra o Flamengo na Arena MRV, em jogo da 13° rodada do Campeonato Brasileiro. O Ceará também joga no domingo, encara o Vila Nova às 18h no Castelão, pela 6° rodada da Série B.

➡️ Tudo sobre o Galo agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Atlético-MG

Atlético-MG x Ceará
5° fase - Copa do Brasil - Ida
📆 Data e horário: quinta-feira 23 de abril às 19h (horário de Brasília)
📍 Local: Arena MRV, Belo Horizonte
🥅 Gols: Cassierra (1-0), Wendel Silva (CEA)
🟨 Cartões amarelos: Richard, Wendel Silva, Richardson (CEA), Preciado, Alan Franco (CAM)
🟥 Cartões vermelhos:

Atlético-MG (Técnico: Eduardo Domínguez)
Everson; Preciado, Vitor Hugo, Ruan e Renan Lodi; Maycon (Alexsander), Alan Franco e Victor Hugo (Alan Minda); Bernard (Scarpa), Cassierra (Hulk)e Dudu (Cuello)

Ceará (Técnico: Mozart)
Richard (Bruno Ferreira); Alex Silva, Éder, Luizão e Fernando; Dieguinho (Lucas Lima), Júlio (Richardson), Alano (Vina), Pedro Henrique (Fernandinho); Gustavo Prado e Wendel Silva

🟨 Arbitragem: Bráulio da Silva Machado (SC)
🚩 Assistentes: Thiaggo Americano Labes (SC) e Burno Muller (SC)
📺 VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (SP)

