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Seleção define agenda após pior campanha na história da VNL

Na segunda-feira o time dirigido por Bernardinho segue para Saquarema

PorGustavo LoioRio de Janeiro (RJ)
19/07/2026 22:04
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Bernardinho olha para a arquibancada em treino da VNL em Brasília
Bernardinho olha para a arquibancada em jogo da VNL em Brasília (Foto: Divulgação/CBV)

A Seleção Brasileira masculina de vôlei já vai começar a juntar os cacos, após a pior campanha na história da VNL. O time dirigido por Bernardinho retorna, nesta segunda-feira (20), ao Rio de Janeiro. De lá, a equipe segue para Saquarema, onde o novo período de treino começa na terça (21), com o foco no Campeonato Sul-Americano, que acontece de 15 a 20 de setembro, no Maracanãzinho. O torneio dará ao campeão uma vaga nas Olimpíadas de Los Angeles, em 2028.

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    A preparação no CT, na Região dos Lagos, vai até o dia 16 de agosto. Em seguida, os comandados por Bernardinho vão ao Japão, para dois amistosos com os donos da casa.

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    Da preparação em solo asiático a Seleção segue para a Itália, onde disputará a FIPAV Cup Men Elite, que também contará com os anfitriões, além de cubanos e alemães.

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    Gráfico mostra os principais vencedores do Sul-Americano Masculino de vôlei (Reprodução)

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    No torneio no Sul-Americano, a obrigação do título ficou ainda maior, após o fiasco na VNL. Na competição continental, o Brasil soma 33 troféus, sendo o recordista em conquistas. A maior adversária será a Argentina, que surpreendeu os anfitriões na edição de 2023, em Recife, gerando uma crise na Seleção Brasileira. Foi apenas a primeira vez que o país disputou e não ganhou o torneio, enquanto que os rivais portenhos voltaram a saborear uma conquista que não vinha desde 1964.

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