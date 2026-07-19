Seleção define agenda após pior campanha na história da VNL Na segunda-feira o time dirigido por Bernardinho segue para Saquarema

A Seleção Brasileira masculina de vôlei já vai começar a juntar os cacos, após a pior campanha na história da VNL. O time dirigido por Bernardinho retorna, nesta segunda-feira (20), ao Rio de Janeiro. De lá, a equipe segue para Saquarema, onde o novo período de treino começa na terça (21), com o foco no Campeonato Sul-Americano, que acontece de 15 a 20 de setembro, no Maracanãzinho. O torneio dará ao campeão uma vaga nas Olimpíadas de Los Angeles, em 2028.

➡️Pontos desperdiçados, lances evitáveis e mais: os momentos-chave para a queda do Brasil na VNL

➡️ Campeões olímpicos lamentam vexame do Brasil na VNL

➡️Volta da Rússia pressiona Brasil e Argentina por vaga nas Olimpíadas



A preparação no CT, na Região dos Lagos, vai até o dia 16 de agosto. Em seguida, os comandados por Bernardinho vão ao Japão, para dois amistosos com os donos da casa.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os esportes olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

➡️Lance bizarro marca derrota do Brasil para a Polônia na VNL

➡️Veja os lances da derrota do Brasil para a Polônia pela VNL

Da preparação em solo asiático a Seleção segue para a Itália, onde disputará a FIPAV Cup Men Elite, que também contará com os anfitriões, além de cubanos e alemães.

continua após a publicidade

➡️ Veja os lances de Brasil x China pela Liga das Nações

Seleção termina amistosos na França

Antes de regressar a Saquarema para a reta final da preparação para o Sul-Americano, a Seleção segue para a França, onde estão programados dois amistisos contra os donos da casa.

Gráfico mostra os principais vencedores do Sul-Americano Masculino de vôlei (Reprodução)

Anfitriões buscam retomar a hegemonia no Sul-Americano

No torneio no Sul-Americano, a obrigação do título ficou ainda maior, após o fiasco na VNL. Na competição continental, o Brasil soma 33 troféus, sendo o recordista em conquistas. A maior adversária será a Argentina, que surpreendeu os anfitriões na edição de 2023, em Recife, gerando uma crise na Seleção Brasileira. Foi apenas a primeira vez que o país disputou e não ganhou o torneio, enquanto que os rivais portenhos voltaram a saborear uma conquista que não vinha desde 1964.

continua após a publicidade

🏐 Aposte nas partidas da VNL masculina

18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.