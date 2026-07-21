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Brasil volta aos treinos após eliminação inédita na VNL

Eliminado ainda na fase de grupos da VNL, o Brasil volta ao foco para a primeira chance de classificação olímpica

PorJoanna ColaçoRio de Janeiro (RJ)
21/07/2026 09:35
Supervisionado porThiago Fernandes,
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Bernardinho e Lucarelli durante jogo entre Brasil e Ucrânia na VNL 2026
Bernardinho e Lucarelli durante jogo entre Brasil e Ucrânia na VNL 2026 (Foto: Volleyballworld)

Após a eliminação inédita na fase de grupos da Liga das Nações (VNL), a Seleção Brasileira masculina de vôlei iniciou nesta terça-feira (21), em Saquarema (RJ), a preparação para o principal compromisso do restante da temporada. Entre 15 e 20 de setembro, a equipe disputará o Campeonato Sul-Americano, no Maracanãzinho, em busca de uma vaga direta nos Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028.

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    • A queda ainda na primeira fase da VNL, pela primeira vez desde a criação da competição, em 2018, interrompeu a campanha brasileira antes do mata-mata e antecipou o encerramento do calendário da seleção no torneio. Agora, a equipe comandada por Bernardinho tenta transformar a frustração em motivação para buscar a classificação olímpica.

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    Sul-Americano abre caminho para Los Angeles 2028

    O Campeonato Sul-Americano será a primeira oportunidade de classificação para os Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028. Maior campeão da história do torneio, o Brasil soma 33 títulos e perdeu apenas uma final, em 2023, quando foi derrotado pela Argentina.

    Caso não conquiste a vaga no Maracanãzinho, a seleção ainda terá outras duas oportunidades de garantir presença na Olimpíada.

    A primeira será no Campeonato Mundial de 2027, disputado na Polônia entre 10 e 26 de setembro. As três seleções mais bem colocadas que ainda não tiverem conquistado vaga pelos torneios continentais se classificam para Los Angeles.

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    A última possibilidade será pelo ranking da Federação Internacional de Voleibol (FIVB). Ao término da Liga das Nações de 2028, em 18 de junho, as três equipes mais bem posicionadas entre as que ainda não estiverem classificadas também assegurarão vaga nos Jogos Olímpicos.

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