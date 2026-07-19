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Campeões olímpicos Nalbert e Rodrigão lamentam vexame do Brasil na VNL

Nalbert e Rodrigão analisaram a grave crise da Seleção

PorAndressa SimõesGustavo Loio
Rio de Janeiro (RJ)
19/07/2026 19:02
Atualizado há 2 minutos
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Bloqueio brasileiro na derrota para a Polônia
Bloqueio brasileiro na derrota para a Polônia (Foto: Volleyball World)

A vitória da Bulgária sobre os Estados Unidos na noite deste sábado (18) decretou a eliminação do Brasil na Liga das Nações, com uma rodada de antecedência. É a primeira vez na história que a Seleção está fora da fase final do torneio. O recorde negativo, claro, não foi bem recebido no mundo do vôlei, e ex-jogadores campeões olímpicos usaram as redes sociais para se pronunciar. Nalbert e Rodrigão se manifestaram nas redes sociais para lamentar a maior crise do vôlei brasileiro no século.

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    Campeão olímpico em 2004, em Atenas, e capitão daquela seleção, também comandada por Bernardinho, Nalbert, em um vídeo publicado no Instagram, apontou como obrigação' o país conquistar o título do próximo torneio, de 15 a 20 de setembro, em casa:

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    - É hora de juntar os cacos, trabalhar, é questão de honra vencer o Sul-Americano e conquistar a vaga olímpica no Maracanãzinho. Depois de um Mundial que a gente não chegou na segunda fase e de uma Liga das Nações que a gente também não chegou na fase final, ficamos de fora. Vamos seguir.

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    Companheiro de conquista de Nalbert há 22 anos, na Grécia, além da prata em Pequim (2008) e em Londres (2012), Rodrigão também se manifestou:

    - Difícil falar sobre a situação da nossa seleção de vôlei no momento, porém esses finais de set nos traduzem um pouco do que está acontecendo em quadra e talvez fora dela, falta precisão e carinho em cada ação, não se pode em um segundo set onde poderia mudar o jogo ter uma bola desajustada ter que largar, receber essa bola de novo de graça e errar novamente, não dá pra terminar o jogo engolindo uma bola no bloque onde não estamos olhando pra quem merece toda nossa atenção em todo momento a bola.

    Culpados? O ex-central da Seleção Brasileira preferiu não apontar nenhum:

    - E eu não estou falando de jogador A ou B pois seria injusto, assim como é injusto falar algo do Bernardinho, mas algo precisa ser feito e não é de hoje, resultado é merecimento e simplesmente não estamos merecendo por todas decisões e atitudes que estamos fazendo dentro e fora da quadra, não adianta trocar jogador A, B ou C, não adianta achar que um técnico campeão da Superliga vai resolver, nossas atitudes precisam mudar, precisamos nos unir em prol do nosso voleibol é isso não é um pedido, é um apelo para que possamos voltar a brilhar"

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