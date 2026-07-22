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VNL: Ana Cristina faz 30 pontos em Brasil x Japão e vive auge pós-lesão

Ponteira de 22 anos teve seu melhor desempenho na Liga das Nações desde o retorno às quadras

PorGuilherme VeigaRio de Janeiro (RJ)
22/07/2026 13:24
Supervisionado porThiago Fernandes,
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Ana Cristina posa para foto e mostra o muque direito após vitória do Brasil sobre o Japão na VNL 2026
Ana Cristina foi a maior pontuadora de Brasil x Japão pelas quartas da VNL (Foto: Volleyball World)

Ana Cristina esteve em um dia inspirado dentro de quadra nesta quarta-feira (22), quando marcou 30 pontos na vitória da Seleção Brasileira feminina de vôlei sobre o Japão pelas quartas de final da Liga das Nações. A atuação, que garantiu o Brasil na semifinal pelo terceiro ano seguido, marcou o melhor desempenho da ponteira de 22 anos desde que voltou da lesão no menisco do joelho esquerdo.

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Titular em 12 das 13 partidas na VNL, Ana Cristina ganhou uma responsabilidade ainda maior no time com a ausência de Gabi Guimarães, também lesionada. A jovem passou a fazer dupla com Julia Bergmann e se tornou a principal referência ofensiva do Brasil, com média de 17,3 pontos por jogo.

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Após a partida contra o Japão, Ana chegou a 208 acertos no campeonato e é a nova maior pontuadora da equipe, ultrapassando a própria Julia Bergmann (205). Antes da estreia na fase final, seu melhor desempenho ofensivo havia sido contra a Polônia, na terceira semana classificatória, quando anotou 26 pontos.

Defensivamente, Ana Cristina também deixou sua contribuição para a virada da Seleção Brasileira. Em um duelo marcado por ralis longos e intensos, a ponteira terminou com 14 bolas defendidas, que possibilitaram contra-ataques pelo lado verde-amarelo.

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A jogadora também foi o principal alvo da seleção japonesa no saque, recebendo 37 vezes o serviço adversário, que tentou tirá-la de ação. Com 51% de positividade na recepção e dois erros, ela se mostrou mais consistente no fundamento.

— Como sempre, foi muito difícil jogar contra o Japão. Mas, ao mesmo tempo, muito gratificante ter tido essa vitória que nos classifica para a semifinal. Hoje foi a prova viva do que é um trabalho coletivo. Me senti muito confortável na quadra, jogando com as meninas, recebendo essa ajuda delas, também as meninas que entraram e foram super bem. Acredito que esse jogo traz uma confiança pra gente, pra continuar buscando cada vez mais essa conexão — destacou Ana Cristina, após a vitória sobre o Japão.

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Ana Cristina larga a bola pelo fundo-meio contra bloqueadora japonesa em Brasil x Japão pela VNL 2026
Ana Cristina em ação no jogo entre Brasil e Japão pelas quartas da VNL (Foto: Volleyball World)

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Ana Cristina superou lesão 'repetida' para performar na VNL

Quem vê Ana Cristina assumindo o protagonismo nos ataques com pouca idade mal imagina que ela já passou por duas lesões graves e idênticas na carreira. A mais recente delas, em 2025, tirou a atleta da fase final da VNL passada e do Campeonato Mundial.

Dois anos antes, uma lesão no menisco do joelho direito também a afastou das atividades por um longo período. Na ocasião, a ponteira perdeu a oportunidade de disputar o Pré-Olímpico de Paris 2024.

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Superados os recentes problemas físicos, Ana Cristina tem mostrado maturidade e competência em seu retorno às quadras, liderando o Brasil na campanha pelo título inédito da VNL. A equipe encara a Itália no próximo sábado (25), em Macau, na China, por uma vaga na decisão.

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