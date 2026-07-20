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Bernardinho considera 'legítimas' críticas ao Brasil na VNL

O técnico analisou a campanha da Seleção após a eliminação da Liga das Nações

PorAndressa SimõesRio de Janeiro (RJ)
20/07/2026 16:30
Supervisionado porThiago Fernandes,
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Bernardinho olha para a arquibancada em treino da VNL em Brasília
Bernardinho olha para a arquibancada em jogo da VNL em Brasília (Foto: Divulgação/CBV)

Ao fim da fase classificatória da Liga das Nações 2026, Bernardinho falou sobre a campanha da Seleção Brasileira no torneio, que culminou na eliminação com uma rodada de antecedência. A trajetória marcou a pior participação do Brasil na história da VNL e, reconhecendo o resultado, o treinador disse considerar as críticas como justas.

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    Ao refletir sobre a queda de rendimento da Seleção ao longo das etapas, o técnico relembrou a campanha invicta da primeira semana e os desempenhos ruins a partir da segunda. Bernardinho lamentou chances desperdiçadas em finais de sets, o que aconteceu em jogos contra os Estados Unidos e contra a Polônia, por exemplo, na etapa de Chicago. Mas, além de tudo, o treinador ressaltou que o objetivo é seguir focado na preparação e nos pontos a melhorar.

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    — Infelizmente não conseguimos o primeiro objetivo do ano, que era chegar às finais da VNL (...). Temos que seguir trabalhando e confiar no processo. As críticas são legítimas, porque nós precisamos evoluir em muitas coisas e trabalhar, e é o que estamos fazendo. Pode ter certeza de que a autocrítica é muito maior que as críticas que vêm de fora. Certamente vamos seguir fazendo o que tem que ser feito. Há um longo processo pela frente — disse Bernardinho em vídeo divulgado pela CBV.

    Com o encerramento dos compromissos na Liga das Nações, a Seleção agora direciona as atenções para o Campeonato Sul-Americano, que acontece em setembro, no Ginásio do Maracanãzinho. A competição garante ao campeão vaga nas Olimpíadas de Los Angeles 2028.

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    Seleção Brasileira está eliminada da VNL 2026 (Foto: Volleyball World)

    Veja a agenda do time de Bernardinho após a eliminação da VNL

    A Seleção Brasileira masculina de vôlei retorna, nesta segunda-feira (20), ao Rio de Janeiro. De lá, a equipe segue para Saquarema, onde o novo período de treino começa na terça (21), com o foco no Sul-Americano.

    A preparação no CT, na Região dos Lagos, vai até o dia 16 de agosto. Em seguida, os comandados por Bernardinho vão ao Japão para dois amistosos contra os donos da casa.

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    Da preparação em solo asiático, a Seleção segue para a Itália, onde disputará a FIPAV Cup Men Elite, que também contará com os anfitriões, além de cubanos e alemães.

    Antes de regressar a Saquarema para a reta final da preparação para o Sul-Americano, a Seleção parte para a França, onde estão programados dois amistosos contra a equipe francesa.

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