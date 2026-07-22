Brasil x Japão nas quartas de final da VNL: horário e onde assistir
Seleção inicia caminhada na fase final do torneio nesta quarta-feira (22)
Pelas quartas de final da Liga das Nações 2026, a Seleção Brasileira feminina de vôlei enfrenta o Japão às 8h30 (de Brasília) desta quarta-feira (22). A partida que fecha o primeiro dia da fase final acontece em Macau, na China, e tem transmissão ao vivo do SporTV 2 (TV por assinatura), da GE TV (Youtube) e da VBTV (streaming oficial da FIVB). O Lance! acompanha em tempo real.
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Em busca do título inédito da VNL, o time de José Roberto Guimarães avançou à fase final da competição na 3ª posição da tabela, enquanto a equipe japonesa foi a 6ª colocada. Nas semifinais, a equipe vencedora enfrenta quem se sair melhor entre Itália (2ª) e Holanda (7ª).
Confira o chaveamento da fase final da VNL
Lado 1
- Itália x Países Baixos - 5h - quarta-feira (22)
- Brasil x Japão - 8h30 - quarta-feira (22)
Semifinal: vencedor de Itália x Países Baixos x vencedor de Brasil x Japão
Lado 2
- Turquia x Canadá - 5h - quinta-feira (23)
- Estados Unidos x China - 8h30 - quinta-feira (23)
Semifinal: vencedor de Turquia x Canadá x vencedor de Estados Unidos x China
*Horários de Brasília
🏐✅ Ficha técnica
Brasil x Japão - Quartas de final Liga das Nações de Vôlei Feminino 2026
📅 Data e horário: quarta-feira, 22 de julho de 2026, às 8h30 (de Brasília)
📍 Local: Macau, China
📺 Onde assistir: SporTV 2 (TV por assinatura), GE TV (Youtube) e VBTV (streaming oficial da Federação Internacional de Voleibol)
🏐 Aposte na vitória da Seleção Brasileira na VNL
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