Lesões afastam Darlan e Lukas Bergmann de treinos da Seleção

O início da temporada de seleções vem sendo conturbado para Darlan e Lukas Bergmann na questão física. Os jogadores do voleibol italiano se apresentaram no Centro de Desenvolvimento do Voleibol (CDV), em Saquarema (RJ), com lesões e não participam de treinos da amarelinha na quadra. A equipe se prepara para a disputa da Liga das Nações, que tem início em 10 de junho.

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Segundo o técnico Bernardinho, Darlan se apresentou em Saquarema, após a temporada no Verona, com problemas no joelho. Ele voltou a treinar e saltar há uma semana e vem sendo incorporado ao grupo. No entanto, na atividade desta quarta-feira (27), levou uma bolada no dedo, que ficou inchado. Por precaução, o oposto fez trabalhos apenas na academia nesta quinta (28), como acompanhado pelo Lance!.

Já Lukas se machucou em dezembro, pelo Piacenza, e se juntou à Seleção, em maio, ainda com condições físicas ruins. De acordo com Bernardinho, ele "não ataca uma bola" desde então. Ou seja, são cinco meses sem atuar. Nesta quinta (28), o ponteiro realizou trabalhos de controle de carga na academia e foi submetido a sessões de fisioterapia.

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— Neste momento, Lukas está trabalhando apenas para recuperação. Ainda não trabalhou com o time. Ele faz trabalhos à parte, fisioterapia e academia. Estamos acompanhando para que ele esteja íntegro em algum momento, mas não sei dizer qual — afirmou o treinador.

Bernardinho não garante que os problemas físicos impedirão Darlan e Lukas de jogarem a primeira semana da Liga das Nações, na Arena Nilson Nelson, em Brasília. A equipe estreia contra o Irã no dia 10 de junho, às 20h (de Brasília). Além disso, enfrenta também Bélgica, Sérvia e Argentina.

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Seleção masculina de vôlei na preparação para a Liga das Nações (Foto: Andressa Simões/ Lance!)

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Confira a agenda da Seleção masculina de vôlei na primeira semana da VNL, em Brasília

Quarta-feira, dia 10 de junho (20h) - Brasil x Irã - SporTV e VBTV

Quinta-feira, dia 11 de junho (20h) - Brasil x Bélgica - SporTV e VBTV

Sábado, dia 13 de junho (11h) - Brasil x Sérvia - SporTV e VBTV

Domingo, dia 14 de junho (18h) - Brasil x Argentina - SporTV e VBTV

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