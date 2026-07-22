Com desfalques e caminho difícil, Brasil inicia fase final da VNL Sem quatro peças importantes, Seleção estreia no mata-mata contra o Japão

Esta quarta-feira (22) marca mais um passo da Seleção Brasileira feminina de vôlei em busca do título inédito da VNL. A equipe enfrenta o Japão às 8h30 (de Brasília) pelas quartas de final da competição. Em Macau, na China, é esperado que o time de José Roberto Guimarães não tenha vida fácil. O elenco chega à fase final com quatro desfalques e possíveis jogos complicados pela frente.

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Classificado para o mata-mata da Liga das Nações no 3º lugar da tabela, o Brasil sofreu baixas ao longo da campanha e vai às quartas sem Gabi Guimarães, Tainara e Julia Kudiess. Outro desfalque é Nyeme. A líbero atuou como titular na primeira semana do torneio, em Brasília, mas não viajou às etapas internacionais para ficar com a filha, de um ano de idade. Após isso, Marcelle se tornou a dona da posição.

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A presença da capitã Gabi Guimarães em quadra foi tratada como incerta durante boa fase da competição. Mas a certeza de que a ponteira realmente não seria relacionada para nenhum jogo da VNL 2026 veio no intervalo entre a terceira semana e o início da fase final. A jogadora segue em recuperação, no Brasil, de uma lesão na costela sofrida em maio de 2025, em partida do Conegliano. O objetivo da comissão técnica é contar com Gabi no Sul-Americano - classificatório para Los Angeles 2028 -, em setembro.

A capitã Gabi Guimarães atende os torcedores durante etapa de Brasília da VNL (Foto: Divulgação/ CBV)

Já Tainara e Julia Kudiess estão fora por lesões sofridas ao longo da trajetória da VNL. A oposta marcou 80 pontos em oito jogos no torneio, mas, durante treino prévio à terceira semana, teve uma lesão no tendão quadriciptal, tecido que conecta o músculo do quadríceps à rótula.

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Completando a lista de desfalques, Julia Kudiess rompeu o ligamento cruzado anterior (LCA) do joelho esquerdo em partida contra os Estados Unidos, a última da etapa classificatória, e precisou passar por cirurgia. O tempo estimado de recuperação é entre 8 e 10 meses. A central vinha sendo o principal destaque brasileiro na Liga das Nações e lidera a lista de melhores bloqueadoras, com 42 pontos nesse fundamento.

O possível caminho do Brasil até a final da VNL

Com desfalques importantes, a Seleção terá vida difícil rumo ao sonhado título inédito da competição. Os jogos entre Brasil x Japão costumam ser demorados e exigir muito volume de jogo e paciência, visto que o principal setor japonês é o defensivo.

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Caso avance das quartas, o time de Zé Roberto tem o vencedor entre Itália e Holanda pela frente. A Seleção já enfrentou os dois países nesta edição da VNL e saiu vencedora em ambos os jogos. Contra a Holanda, venceu por 3 sets a 1 logo na estreia da competição. O time se classificou para a fase final como a sétima colocada.

Julia Bergmann ataca em Brasil x Holanda pela VNL 2026 (Foto: Volleyball World)

Apesar de ter vencido a Itália no tiebreak e quebrado o recorde de 39 jogos invictos da seleção, a equipe italiana estava com um time alternativo na primeira semana. Agora, para a fase final, as europeias estão com força máxima e contam com Paola Egonu e Ekateriana Antropova, duas das melhores jogadoras do voleibol mundial.

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Do outro lado da chave, os jogos são Turquia (4º) x Canadá (5º) e Estados Unidos (1º) x China (9º*). Deste chaveamento, sairá o adversário do Brasil em uma hipotética decisão da VNL.

*O país sede das finais tem vaga garantida na fase final da Liga das Nações

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