Com zebra, semifinais da VNL feminina são definidas
Sede das finais, China superou a seleção líder da fase classificatória
A definição dos últimos semifinalistas da Liga das Nações de vôlei feminino, nesta quinta-feira (23), proporcionou a ascensão de uma "zebra" no torneio. A China, dona da pior campanha entre os participantes das quartas de final, bateu os Estados Unidos por 3 sets a 2 e completa a chave oposta à de Brasil e Itália ao lado da Turquia, que venceu o Canadá por 3 a 1.
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Nona colocada da primeira fase, a seleção chinesa estaria uma posição abaixo da zona de classificação pelos critérios tradicionais. No entanto, o regulamento da VNL prevê que uma das vagas é assegurada ao país-sede do mata-mata, independentemente do lugar que ocupar, fazendo com que o G-8 vire G-7. Assim, por receber os jogos eliminatórios em Macau, a China ganhou o direito de seguir disputando o título.
Por ter tido a pior colocação entre as oito equipes classificadas, a China pegou os Estados Unidos nas quartas. O confronto diante do líder da fase classificatória não intimidou as anfitriãs, que chegaram a abrir 2 sets a 1, sofreram o empate e venceram no tie-break, com parciais de 15/25, 25/23, 25/20, 17/25 e 15/13.
As ponteiras Zhuang e Gong, com 17 e 15 pontos, respectivamente, lideraram a vitória da "zebra chinesa". Pelo lado norte-americano, o destaque foi a oposta Jordan Thompson, maior pontuadora da partida com 24 acertos.
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Com 27 pontos de Vargas, Turquia vira sobre o Canadá e avança
Quem lidou bem com o favoritismo foi a Turquia, quarta colocada da fase classificatória, que encarou o Canadá, quinto. A seleção turca chegou a estar atrás no placar, mas virou para 3 sets a 1 e se manteve viva na competição, nas parciais de 22/25, 25/21, 25/21 e 25/17.
Melissa Vargas, oposta cubana naturalizada turca, dividiu o posto de maior pontuadora do duelo com a canadense Van Rhyk. Ambas saíram de quadra com 27 acertos.
Turquia e China fazem a segunda semifinal da VNL neste sábado (25), a partir das 8h30 (de Brasília). Antes, às 5h, Brasil e Itália se enfrentam pela vaga na decisão.
Jogos da fase final da Liga das Nações 2026*
📍 Macau, China
Semifinais (sábado, 25/07)
- Brasil x Itália - 5h
- Turquia x China - 8h30
Domingo (domingo, 26/07)
- Disputa de terceiro lugar - 4h30
- Final - 8h30
*Horário de Brasília
🏐 Aposte na vitória da Seleção Brasileira na VNL
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