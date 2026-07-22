logo Lance!X
Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Brasil vence Japão de virada e enfrenta a Itália na semifinal da VNL

Com Ana Cristina e Julia Bergmann inspiradas, Brasil busca virada para enfrentar a atual campeã da VNL

PorGuilherme VeigaRio de Janeiro (RJ)
22/07/2026 10:51
Supervisionado porThiago Fernandes,
Favorite o Lance! no Google
Julia Bergmann olha para a bola e realiza movimento de ataque com a mão direita em Brasil x Japão pela VNL 2026
Julia Bergmann ataca em Brasil x Japão pela VNL 2026 (Foto: Volleyball World)

Em um duelo de ralis longos e intensos, a Seleção Brasileira feminina de vôlei venceu o Japão de virada, por 3 sets a 1, com parciais de 24/26, 25/22, 25/16 e 25/20, pelas quartas de final da Liga das Nações. A partida, realizada nesta quarta-feira (22), em Macau, na China, colocou o Brasil entre os semifinalistas da VNL pela terceira edição seguida.

Após sair atrás no placar, a Amarelinha se ajustou defensivamente para fazer frente a uma equipe especialista neste aspecto e contou com o brilhantismo ofensivo de Ana Cristina e Julia Bergmann para virar os contra-ataques. O bloqueio brasileiro também se destacou, com 15 pontos, e contribuiu para a remontada.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os esportes olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

➡️ Veja os lances de Brasil x Japão pelas quartas de final da Liga das Nações de vôlei feminino

Destaques da partida

Ana Cristina e Julia Bergmann foram disparadamente as maiores pontuadoras do jogo, com 30 e 24 pontos, respectivamente. Pelo lado do Japão, o principal destaque foi a oposta Wada, que saiu de quadra com 19 acertos.

Próximo compromisso

O adversário do Brasil na semifinal será a Itália, atual campeã olímpica, mundial e da VNL, que passou de fase ao bater a Holanda por 3 sets a 0. A partida acontece no próximo sábado (25), em horário a ser divulgado.

continua após a publicidade

Como foi o jogo?

Diana e Roberta compõem o bloqueio brasileiro em Brasil x Japão pela VNL 2026
Diana e Roberta no bloqueio em Brasil x Japão pela VNL 2026 (Foto: Volleyball World)

1º SET

O Brasil passou o começo da partida na frente do marcador, mas foi superado na passagem de Seki pelo saque, que, com dois aces, ajudou o Japão a abrir 9 a 7. As equipes seguiram trocando pontos em side-outs, o que garantiu margem de três pontos à seleção nipônica: 16 a 13.

Com defesas importantes, o Brasil conseguiu conter o ímpeto japonês por certo tempo e virou a parcial para 19 a 18, com Julia Bergmann e Ana Cristina liderando os ataques. No entanto, o bloqueio cedeu espaços e a defesa falhou em momentos importantes, fazendo com que o Japão retomasse as rédeas na reta final para fechar o set: 26 a 24.

continua após a publicidade

2º SET

Zé Roberto agiu rápido ao se deparar com um início instável do Brasil e colocou Luzia no lugar de Lorena, com o objetivo de reforçar o sistema de bloqueio. O fundamento deu a tônica do segundo set e foi o diferencial da Amarelinha, que somou seis pontos contra dois do Japão.

Ao longo da parcial, os times trocaram pontos e ficaram, no máximo, a dois pontos de distância um do outro. Ana Cristina se tornou a bola de referência de Roberta na reta final, correspondendo tanto pelo fundo-meio quanto pela entrada de rede e deixando o Brasil em vantagem, com três set points. A vitória parcial e o empate no placar foram confirmados após erro de ataque de Ishikawa: 25 a 22.

continua após a publicidade

3º SET

Com tranquilidade, o Brasil ditou o ritmo do terceiro set, mantendo bom volume de jogo, agressividade no saque e estabilidade nas ações de bloqueio. Menos sobrecarregadas no ataque, Ana Cristina e Julia Bergmann puderam contribuir mais com recursos defensivos ao lado de Marcelle, enquanto Roberta acionou Rosamaria, Diana e Luzia mais vezes.

A vantagem brasileira chegou a ser de 10 pontos, mas diminuiu quando o técnico Ferhat Akbas promoveu mudanças na sua equipe para tentar uma reação. Julia Bergmann e Ana Cristina impediram a investida japonesa e voltaram a ser as protagonistas do Brasil no quesito ofensivo para garantir a virada: 25 a 16.

continua após a publicidade

4º SET

Com a queda de rendimento na distribuição, Julia Bergmann e Ana Cristina começaram o set bem marcadas pelo Japão. Quando não convertidos em pontos, os bloqueios geravam contra-ataques, que, finalizados em sua maioria por Wada, consolidaram a vantagem japonesa: 18 a 15.

Na reta final, as ponteiras brasileiras voltaram a achar espaços no bloqueio e na quadra adversária e concluíram as principais oportunidades que foram geradas quando o sistema defensivo se ajustou. Julia Bergmann, com um ace, colocou números finais na vitória do Brasil: 25 a 20.

continua após a publicidade

🏐 Aposte na vitória da Seleção Brasileira na VNL
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.

Tudo sobre
Sugerida para você!
Julia Bergmann olha para a bola e realiza manchete em Brasil x Japão pela VNL 2026

Vôlei

Veja os lances da vitória do Brasil sobre o Japão nas quartas da VNL

Há 2 horas
De branco, jogadoras da Seleção de vôlei comemoram ponto na semana 3 da VNL

Vôlei

Brasil x Japão nas quartas de final da VNL: horário e onde assistir

Há 5 horas
Bloqueio de Diana e Rosamaria em Brasil x Polônia pela VNL 2026

Vôlei

Sem Julia Kudiess, Brasil tem desafio de manter ponto forte na VNL

Há 5 horas
Jogadoras do Brasil se reúnem na quadra e comemoram ponto no jogo contra a Polônia na VNL 2026

Vôlei

Com desfalques e caminho difícil, Brasil inicia fase final da VNL

Há 5 horas
José Roberto Guimarães à beira da quadra pela Seleção Brasileira Feminina de Vôlei na VNL 2025 (Foto: Volleyball World)

Vôlei

Zé Roberto aponta caminho para o Brasil vencer o Japão na VNL

Há 23 horas
Bernardinho e Lucarelli durante jogo entre Brasil e Ucrânia na VNL 2026

Vôlei

Brasil volta aos treinos após eliminação inédita na VNL

Há 1 dia
Mais LANCE!
Julia Bergmann faz movimento de ataque em partida contra a Polônia na semana 3 da VNL

Julia Bergmann puxa Brasil nas estatísticas da VNL; veja números

Seleção feminina comemora ponto em vitória sobre o Japão na VNL feminina

Brasil confia em 'freguesia japonesa' para avançar na VNL; veja retrospecto

Bernardinho olha para a arquibancada em treino da VNL em Brasília

Bernardinho considera 'legítimas' críticas ao Brasil na VNL

Jogadoras da seleção feminina de vôlei durante a vitória sobre a China na VNL

VNL Feminina: fase final começa com Brasil x Japão; veja o chaveamento

Maique e Adriano na linha de passe de Brasil x Polônia pela Liga das Nações

Resultados da base afetam Seleção principal masculina de vôlei

Bernardinho olha para a arquibancada em treino da VNL em Brasília

Seleção define agenda após pior campanha na história da VNL

Bloqueio brasileiro na derrota para a Polônia

Campeões olímpicos Nalbert e Rodrigão lamentam vexame do Brasil na VNL

De amarelo, jogadores da Seleção Brasileira de vôlei comemoram ponto em Brasil x China pela VNL 2026

Pontos desperdiçados, lances evitáveis e mais: os momentos-chave para a queda do Brasil na VNL

Jogadores da Seleção Brasileira comemoram ponto contra a China na Liga das Nações 2026

Brasil se despede da Liga das Nações com vitória sobre a China

Maique e Lucarelli na linha de passe em jogo do Brasil na VNL 2026

Veja os lances de Brasil x China pela Liga das Nações

O oposto Darlan se lamenta durante jogo entre Brasil e Eslovênia pela VNL

Eliminação na VNL coroa maior crise do vôlei brasileiro no século

Brasil em partida contra os Estados Unidos na semana 3 da Liga das Nações

Brasil x China pela Liga das Nações: horário e onde assistir

De camisas amarelas e shorts verdes, jogadores do Brasil se reúnem na quadra após marcarem ponto contra a França na VNL 2026

Brasil fica fora da fase final da VNL pela primeira vez na história