VNL: Zé Roberto destaca evolução do Brasil contra o Japão e exalta ponteiras Técnico da Seleção feminina analisou a vitória que classificou a equipe para a semifinal

O Brasil superou o Japão por 3 sets a 1 e se classificou para a semifinal da Liga das Nações de vôlei feminino, nesta quarta-feira (22). A vitória de virada da Seleção foi marcada pela evolução em fundamentos decisivos, como o saque, e pelas grandes apresentações das ponteiras Ana Cristina e Julia Bergmann, conforme analisou o técnico José Roberto Guimarães após a partida.

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Para o treinador, as equipes entregaram aquilo que se esperava: um duelo equilibrado, com ralis extensos e disputados em cada bola. Conhecido como uma seleção especialista em recursos defensivos, o Japão chamou a atenção de Zé Roberto no ataque.

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— Jogo sempre difícil contra o Japão. Tenso, nervoso, e a gente não esperava outra coisa em um jogo dessa maneira, de ter que bater várias vezes. Elas também trabalham muito, estão atacando bem, principalmente as bolas do fundo.

A vitória começou a ser construída a partir da melhora no saque, segundo o técnico tricampeão olímpico. No primeiro set, foram quatro erros no serviço, enquanto nas parciais seguintes a Seleção somou três falhas e seis aces.

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— Acho que o nosso saque nos ajudou. Não no primeiro set, em que nós tivemos quatro erros de saque. Caíram quatro largadas, tomamos dois aces. Mas eu acho que, a partir do segundo set, o time esteve melhor, em termos de equilíbrio e de discernimento daquilo que a gente tinha que fazer, e diminuímos o número de erros.

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Zé Roberto também fez questão de exaltar o desempenho de Ana Cristina e Julia Bergmann. Juntas, as ponteiras somaram 54 pontos, mais da metade da pontuação brasileira na partida (54,5%).

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— Excepcional a partida da Ana Cristina, que jogou muito bem todos os fundamentos. É o que a gente precisa: ela se recuperando, Júlia também. As ponteiras hoje foram mais acionadas e resolveram o jogo, principalmente nos momentos de dificuldade.

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Por fim, Zé revelou um sentimento seu e do grupo que disputará a semifinal no sábado (25), contra a Itália, e já projetou o próximo confronto.

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— Nós não estávamos realmente preparados para voltar para o Brasil mais cedo. Acho que foi muito importante essa passagem para as semifinais. E, agora, pensar no nosso próximo adversário, que é a Itália.

Zé Roberto conversa com jogadoras em Brasil x Japão pela VNL 2026 (Foto: Volleyball World)

Brasil vence Japão de virada e vai à semifinal da Liga das Nações

Em um duelo de ralis longos e intensos, a Seleção Brasileira feminina de vôlei venceu o Japão de virada, por 3 sets a 1, com parciais de 24/26, 25/22, 25/16 e 25/20, pelas quartas de final da Liga das Nações. A partida, realizada nesta quarta-feira (22), em Macau, na China, colocou o Brasil entre os semifinalistas da VNL pela terceira edição seguida.

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Após sair atrás no placar, a Amarelinha se ajustou defensivamente para fazer frente a uma equipe especialista neste aspecto e contou com o brilhantismo ofensivo de Ana Cristina e Julia Bergmann para virar os contra-ataques. O bloqueio brasileiro também se destacou, com 15 pontos, e contribuiu para a remontada.

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