Resultados da base afetam Seleção principal masculina de vôlei
Equipe está fora da fase final da Liga das Nações pela primeira vez na história
Pela primeira vez desde a criação da VNL, em 2018, a Seleção Brasileira masculina de vôlei está fora das quartas do campeonato. Ao longo dos anos, o Brasil vem acumulando recordes negativos em competições internacionais. Coincidentemente ou não, as campanhas recentes do time de Bernardinho fazem referência também a resultados obtidos pelas seleções de base nos últimos anos.
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A derrocada da Seleção principal teve início em 2021, nas Olimpíadas de Tóquio. Em quarto lugar, o Brasil ficou fora do pódio olímpico pela primeira vez desde 2000. No ciclo seguinte, em 2023, o time terminou o Campeonato Sul-Americano sem o ouro pela primeira vez desde 1964. Em Paris 2024, veio o pior resultado olímpico do país em décadas: 8º lugar e apenas uma vitória em quatro jogos. No ano seguinte, aconteceu o maior vexame da história do vôlei brasileiro masculino em Mundiais. A equipe foi eliminada de forma inédita na primeira fase da competição.
Como coincidência ou não, os resultados das categorias de base em Mundiais ao longo dos últimos anos acompanham as recentes campanhas negativas da Seleção principal. No sub-21, o Brasil terminou a edição de 2025 no 18º lugar, na pior campanha da história. A última vez que o país subiu ao pódio nesta categoria foi em 2019, com o bronze. Antes disso, havia sido campeão em 1993, 2001, 2007 e 2009. Além disso, conquistou a prata em 1995, 1997, 2003, 2005 e 2013.
Na trajetória do bronze em 2019, o último pódio da base, o central Guilherme Voss e o oposto Welinton Oppenkoski fizeram parte do elenco. Os dois foram inscritos na Liga das Nações deste ano, mas Voss não foi relacionado para nenhum duelo, e Oppenkoski pediu dispensa às vésperas do início do torneio.
Já no sub-19, o Brasil não termina uma edição ao menos entre os quatro primeiros desde 2007. Antes disso, e desde a criação do torneio em 1989, a equipe havia subido no pódio nove vezes, englobando seis títulos e uma prata. Na última participação, em 2025, foi apenas o 10º colocado. Por último, o Mundial sub-17 foi criado recentemente, com a primeira edição disputada em 2024. Mas a estreia já representa o cenário atual do vôlei masculino. O Brasil foi apenas o 8º colocado do torneio.
A Seleção B masculina de vôlei
Como forma de dar rodagem a jovens que sobem das categorias de base, a Confederação Brasileira de Voleibol (CBV) deu início à Seleção B - originalmente chamada de Seleção de Novos. A equipe atual, convocada por Bernardinho, conta com nomes como Gabriel Bieler - promessa de renovação no levantamento brasileiro - e Guilherme Voss, que esteve no último pódio das categorias de base, o bronze no sub-21 em 2019. Observado pela comissão técnica do time principal, o elenco disputa amistosos e terá a Copa Sul-Americana como o principal compromisso da temporada.
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