Resultados da base afetam Seleção principal masculina de vôlei Equipe está fora da fase final da Liga das Nações pela primeira vez na história

Pela primeira vez desde a criação da VNL, em 2018, a Seleção Brasileira masculina de vôlei está fora das quartas do campeonato. Ao longo dos anos, o Brasil vem acumulando recordes negativos em competições internacionais. Coincidentemente ou não, as campanhas recentes do time de Bernardinho fazem referência também a resultados obtidos pelas seleções de base nos últimos anos.

➡️ Pontos desperdiçados, lances evitáveis e mais: os momentos-chave para a queda do Brasil na VNL

➡️ Tudo sobre os esportes olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

A derrocada da Seleção principal teve início em 2021, nas Olimpíadas de Tóquio. Em quarto lugar, o Brasil ficou fora do pódio olímpico pela primeira vez desde 2000. No ciclo seguinte, em 2023, o time terminou o Campeonato Sul-Americano sem o ouro pela primeira vez desde 1964. Em Paris 2024, veio o pior resultado olímpico do país em décadas: 8º lugar e apenas uma vitória em quatro jogos. No ano seguinte, aconteceu o maior vexame da história do vôlei brasileiro masculino em Mundiais. A equipe foi eliminada de forma inédita na primeira fase da competição.

continua após a publicidade

Como coincidência ou não, os resultados das categorias de base em Mundiais ao longo dos últimos anos acompanham as recentes campanhas negativas da Seleção principal. No sub-21, o Brasil terminou a edição de 2025 no 18º lugar, na pior campanha da história. A última vez que o país subiu ao pódio nesta categoria foi em 2019, com o bronze. Antes disso, havia sido campeão em 1993, 2001, 2007 e 2009. Além disso, conquistou a prata em 1995, 1997, 2003, 2005 e 2013.

Na trajetória do bronze em 2019, o último pódio da base, o central Guilherme Voss e o oposto Welinton Oppenkoski fizeram parte do elenco. Os dois foram inscritos na Liga das Nações deste ano, mas Voss não foi relacionado para nenhum duelo, e Oppenkoski pediu dispensa às vésperas do início do torneio.

continua após a publicidade

Já no sub-19, o Brasil não termina uma edição ao menos entre os quatro primeiros desde 2007. Antes disso, e desde a criação do torneio em 1989, a equipe havia subido no pódio nove vezes, englobando seis títulos e uma prata. Na última participação, em 2025, foi apenas o 10º colocado. Por último, o Mundial sub-17 foi criado recentemente, com a primeira edição disputada em 2024. Mas a estreia já representa o cenário atual do vôlei masculino. O Brasil foi apenas o 8º colocado do torneio.

Infográfico detalha resultados das categorias de base do vôlei masculino em Mundiais

A Seleção B masculina de vôlei

Como forma de dar rodagem a jovens que sobem das categorias de base, a Confederação Brasileira de Voleibol (CBV) deu início à Seleção B - originalmente chamada de Seleção de Novos. A equipe atual, convocada por Bernardinho, conta com nomes como Gabriel Bieler - promessa de renovação no levantamento brasileiro - e Guilherme Voss, que esteve no último pódio das categorias de base, o bronze no sub-21 em 2019. Observado pela comissão técnica do time principal, o elenco disputa amistosos e terá a Copa Sul-Americana como o principal compromisso da temporada.

continua após a publicidade

Seleção B de vôlei masculino treina em Saquarema (Foto: Reprodução/CBV)

🏐 Aposte na vitória da Seleção Brasileira na VNL feminina

18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.