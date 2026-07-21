Julia Bergmann puxa Brasil nas estatísticas da VNL; veja números A ponteira Ana Cristina e as centrais Julia Kudiess e Diana também se destacaram na fase classificatória da competição

Às vésperas da fase final da Liga das Nações feminina de vôlei, os números da Volleyball World demonstram as jogadoras que mais vêm se destacando na competição. Entre a equipe brasileira, a atleta que mais aparece no Top-10 dos fundamentos é a ponteira Julia Bergmann. Junto a ela, nomes como as centrais Julia Kudiess - fora por lesão - e Diana também brilham no torneio.

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Em temporada de consolidação no time de José Roberto Guimarães, Julia Bergmann terminou a fase classificatória da VNL como a 10ª maior pontuadora, com 181 acertos. No ranking dos ataques, ela ocupa a mesma posição, com 159 acertos. A ponteira desempenha bem também no setor defensivo e aparece como a 9ª melhor passadora, com 73 recepções bem-sucedidas, representando 23% de sucesso.

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Ana Cristina, a ponteira titular ao lado de Julia Bergmann, também é peça-chave da campanha da Seleção na VNL. De volta à Amarelinha após lesão, ela acumula 181 pontos e é a 11ª pontuadora do torneio. Só nos ataques, foram 151 bolas viradas, que a colocam como a 13ª melhor atacante. A atleta se destaca também nos saques. Com 12 aces, é a 9ª melhor sacadora do campeonato.

Ana Cristina, ao centro, comemora ponto do Brasil contra a Polônia pela VNL (Foto: Volleyball World)

Se o Brasil está nas quartas de final da Liga das Nações, o feito passa muito pelo bloqueio verde-amarelo. Fora da fase final por uma lesão no LCA, Julia Kudiess terminou a fase classificatória como a melhor bloqueadora da competição, somando 42 pontos nesse fundamento. Atrás dela, a também central Diana tem 31 pontos de bloqueio e aparece na 8ª posição do ranking.

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Em busca de manter o bom desempenho apresentado na primeira fase, traduzido nas estatísticas, a Seleção inicia a trajetória no mata-mata contra o Japão. A partida, válida pelas quartas de final da VNL, acontece às 8h30 (de Brasília) desta quarta-feira (22). O Brasil continua a caminhada visando ao inédito título da competição.

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Confira os confrontos das quartas de final da VNL 2026

A fase final da Liga das Nações de Vôlei (VNL) Feminina 2026 começa nesta quarta-feira (22), em Macau, na China, reunindo as oito melhores seleções da competição. O mata-mata será disputado até domingo (26), quando será conhecido o campeão da edição.

Quarta-feira (22/7)

Itália x Países Baixos – 5h

Brasil x Japão – 8h30

Quinta-feira (23/7)