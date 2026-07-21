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Julia Bergmann puxa Brasil nas estatísticas da VNL; veja números

A ponteira Ana Cristina e as centrais Julia Kudiess e Diana também se destacaram na fase classificatória da competição

PorAndressa SimõesRio de Janeiro (RJ)
21/07/2026 08:00
Supervisionado porThiago Fernandes,
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Julia Bergmann faz movimento de ataque em partida contra a Polônia na semana 3 da VNL
Julia Bergmann em ação na semana 3 da VNL (Foto: Volleyball World)

Às vésperas da fase final da Liga das Nações feminina de vôlei, os números da Volleyball World demonstram as jogadoras que mais vêm se destacando na competição. Entre a equipe brasileira, a atleta que mais aparece no Top-10 dos fundamentos é a ponteira Julia Bergmann. Junto a ela, nomes como as centrais Julia Kudiess - fora por lesão - e Diana também brilham no torneio.

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    Em temporada de consolidação no time de José Roberto Guimarães, Julia Bergmann terminou a fase classificatória da VNL como a 10ª maior pontuadora, com 181 acertos. No ranking dos ataques, ela ocupa a mesma posição, com 159 acertos. A ponteira desempenha bem também no setor defensivo e aparece como a 9ª melhor passadora, com 73 recepções bem-sucedidas, representando 23% de sucesso.

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    Ana Cristina, a ponteira titular ao lado de Julia Bergmann, também é peça-chave da campanha da Seleção na VNL. De volta à Amarelinha após lesão, ela acumula 181 pontos e é a 11ª pontuadora do torneio. Só nos ataques, foram 151 bolas viradas, que a colocam como a 13ª melhor atacante. A atleta se destaca também nos saques. Com 12 aces, é a 9ª melhor sacadora do campeonato.

    Ana Cristina, ao centro, comemora ponto do Brasil contra a Polônia pela VNL
    Ana Cristina, ao centro, comemora ponto do Brasil contra a Polônia pela VNL (Foto: Volleyball World)

    Se o Brasil está nas quartas de final da Liga das Nações, o feito passa muito pelo bloqueio verde-amarelo. Fora da fase final por uma lesão no LCA, Julia Kudiess terminou a fase classificatória como a melhor bloqueadora da competição, somando 42 pontos nesse fundamento. Atrás dela, a também central Diana tem 31 pontos de bloqueio e aparece na 8ª posição do ranking.

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    Em busca de manter o bom desempenho apresentado na primeira fase, traduzido nas estatísticas, a Seleção inicia a trajetória no mata-mata contra o Japão. A partida, válida pelas quartas de final da VNL, acontece às 8h30 (de Brasília) desta quarta-feira (22). O Brasil continua a caminhada visando ao inédito título da competição.

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    Confira os confrontos das quartas de final da VNL 2026

    A fase final da Liga das Nações de Vôlei (VNL) Feminina 2026 começa nesta quarta-feira (22), em Macau, na China, reunindo as oito melhores seleções da competição. O mata-mata será disputado até domingo (26), quando será conhecido o campeão da edição.

    Quarta-feira (22/7)

    • Itália x Países Baixos – 5h
    • Brasil x Japão – 8h30

    Quinta-feira (23/7)

    • Turquia x Canadá – 5h
    • Estados Unidos x China – 8h30
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