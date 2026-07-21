Brasil confia em 'freguesia japonesa' para avançar na VNL; veja retrospecto Adversário desta quarta (22) é uma das principais vítimas da Seleção feminina

Os caminhos de Brasil e Japão voltam a se cruzar nas quartas de final da Liga das Nações de vôlei feminino, em jogo que marca o terceiro encontro entre as equipes em fases eliminatórias neste ciclo olímpico. Com a recorrência do duelo nos últimos anos, a Seleção Brasileira se acostumou não apenas a enfrentar as japonesas, como também a vencê-las, fazendo do adversário desta quarta-feira (22) uma de suas principais vítimas.

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O retrospecto recente aponta um claro favoritismo para o lado brasileiro, que soma cinco vitórias nas últimas cinco partidas. Entre elas estão a semifinal da VNL de 2025 e a disputa de terceiro lugar do Campeonato Mundial, também no ano passado, ambas decididas no tie-break.

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O placar, inclusive, foi o que mais se repetiu nesse período — duas vezes — ao lado do de 3 sets a 0. O último jogo, pela abertura da terceira semana classificatória da VNL, em Osaka, na casa do rival, terminou 3 a 1.

A última vez que a seleção nipônica levou a melhor foi na semi da VNL de 2024, por 3 sets a 2. O triunfo que marcou o início da "freguesia japonesa" aconteceu logo no torneio seguinte, os Jogos Olímpicos de Paris.

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Confira os últimos resultados do confronto

Brasil 2 x 3 Japão - Liga das Nações 2024, semifinal

Brasil 3 x 0 Japão - Olimpíadas de Paris 2024, 2ª rodada da fase de grupos

Brasil 3 x 0 Japão - Liga das Nações 2025, 3ª semana classificatória

Brasil 3 x 2 Japão - Liga das Nações 2025, semifinal

Brasil 3 x 2 Japão - Campeonato Mundial 2025, disputa de 3º lugar

Brasil 3 x 1 Japão - Liga das Nações 2026, 3ª semana classificatória

Zé Roberto orienta jogadoras em Brasil x Japão pela VNL 2026 (Foto: Volleyball World)

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Brasil e Japão fecham primeiro dia de fase final

A fase final da Liga das Nações começa nesta quarta-feira (22), em Macau, na China, reunindo as oito melhores seleções da competição. O mata-mata será disputado até domingo (26), quando será conhecido o grande campeão.

Terceiro colocado na fase classificatória, o Brasil encara o Japão, sexto, em duelo marcado para as 8h30 (de Brasília). Em caso de classificação, a equipe treinada por José Roberto Guimarães enfrentará na semifinal o vencedor do confronto entre Itália e Holanda, marcado para as 5h do mesmo dia.

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Na quinta (23), serão definidos os semifinalistas do outro lado da chave, nas partidas entre Turquia e Canadá, às 5h, e Estados Unidos e China, às 8h30.

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