A Confederação Brasileira de Voleibol (CBV) confirmou, na tarde desta sexta-feira (5), os 16 jogadores convocados para a Seleção Brasileira B Masculina, grupo formado por nomes promissores da modalidade e alternativo ao que disputará a Liga das Nações e o Campeonato Sul-Americano em 2026. Em julho, o time fará amistosos contra Chile, em Santa Catarina, e Coreia do Sul, na casa da seleção anfitriã, visando à preparação para a Copa Sul-Americana, torneio que acontece no mês seguinte, na Bolívia.

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A equipe será comandada por Nery Tambeiro, técnico do Suzano na Superliga. Ele será auxiliado por Fabiano "Magoo" Ribeiro, treinador do Praia Clube, e Anderson Rodrigues, da Seleção Brasileira sub-21.

Entre os nomes presentes na lista, oito estão inscritos na VNL, sendo que quatro deles já treinam com a seleção principal. Bieler, Maicon, Thiery e Guilherme Voss poderão participar das atividades e competições de ambas as equipes, de acordo com o planejamento da comissão técnica.

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Os convocados se apresentam na próxima segunda-feira (8) no Centro de Desenvolvimento de Voleibol, em Saquarema, no Rio de Janeiro, para o início dos treinamentos.

— O objetivo desta seleção é trabalhar com os atletas que aspiram chegar à seleção adulta, proporcionando treinamentos, jogos internacionais e campeonatos envolvendo outras seleções, a fim de desenvolver esses atletas para que estejam cada vez mais próximos dos padrões da seleção principal. Temos convicção de que, em breve, alguns desses atletas já estarão ajudando o Brasil a conquistar novos títulos — explicou Nery Tambeiro.

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Veja a lista completa

Maicon em ação pela Seleção Brasileira na VNL 2025 (Foto: Thiago Mendes)

LEVANTADORES

Gabriel Bieler - Suzano

Mateus Bender - Sesi Bauru

Matheus Bento - Suzano

OPOSTO

Sabino - Suzano

PONTEIROS

Maicon Santos - Gebze Belediyesi Spor Kulübü (TUR)

Leo Lukas - Minas

Paulo Vinicios - Praia Clube

Robert - Suzano

Marcus Coelho - Joinville

Thiago Vaccari - Campinas

CENTRAIS

Thiery - Sesi Bauru

Guilherme Voss - Tours (FRA)

Geovane Kuhnen - Minas

Yan Patrick - Campinas

LÍBEROS

Matheus Bandini - Campinas João Centola - Sada Cruzeiro

Bernardinho mira Brisbane 2032 com Seleção B

Bernardinho em treino da Seleção Brasileira (Foto: Maurício Val/FV Imagem/CBV)

Apesar do foco atual ser a busca pela vaga nos Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028, o técnico Bernardinho afirma que existe um planejamento a longo prazo. Com 24 atletas já convocados para a Seleção Brasileira principal, o treinador bicampeão olímpico enxerga a Seleção B como uma oportunidade de monitorar e lapidar jogadores de olho nas Olimpíadas de Brisbane 2032.

— É um grupo mais longo se somarmos alguns que não estarão aqui, porque nós vamos ter que reduzir o grupo, obviamente. Nós temos 18 treinando, com mais alguns que fazem parte desse grupo de observação que a gente tem para dois e seis anos. Nós vamos fazer amistosos com o grupo B, excursão para um torneio na Coreia. Então, se esse grupo não estiver efetivamente aqui, vai estar em atividade — disse Bernardinho, em entrevista ao Lance! no treino aberto da Seleção, em Saquarema.

A Seleção B, anteriormente chamada de Seleção de Novos, é um projeto da CBV retomado em 2024 no vôlei masculino e implementado este ano no feminino. A iniciativa busca promover rodagem e experiência internacional a atletas mais jovens, que não teriam espaço na equipe principal, com o objetivo de prepará-los para as próximas edições dos Jogos Olímpicos.

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