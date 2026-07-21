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Zé Roberto aponta caminho para o Brasil vencer o Japão na VNL

Técnico destaca os fatores decisivos para o duelo das quartas de final do campeonato

PorJoanna ColaçoRio de Janeiro (RJ)
21/07/2026 11:33
Supervisionado porThiago Fernandes,
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José Roberto Guimarães à beira da quadra pela Seleção Brasileira Feminina de Vôlei na VNL 2025 (Foto: Volleyball World)
José Roberto Guimarães à beira da quadra pelo Brasil na VNL 2025 (Foto: Volleyball World)

A seleção brasileira feminina de vôlei enfrenta o Japão nesta quarta-feira (22), às 8h30 (de Brasília), pelas quartas de final da Liga das Nações (VNL), em Macau, na China. Antes do confronto, o técnico José Roberto Guimarães indicou quais serão os pontos fundamentais para o Brasil conquistar a vaga nas semifinais da competição.

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    Para Zé Roberto, o caminho para superar as japonesas começa pelo saque. Segundo o treinador, pressionar a recepção adversária será essencial para fazer o sistema defensivo brasileiro funcionar e diminuir o volume de jogo de uma das seleções mais consistentes do mundo.

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    — Nunca é fácil jogar contra o Japão. Sabemos da dificuldade que é enfrentar as japonesas, pela defesa, técnica e volume de jogo que elas têm durante a partida. É uma equipe com muita técnica, precisão, que não desiste nunca e tem a defesa como ponto forte. Vamos precisar sacar bem para o nosso sistema defensivo funcionar — afirmou.

    Além da agressividade no saque, o treinador destacou a necessidade de manter a concentração durante toda a partida. Para ele, o Brasil precisará controlar os próprios erros para evitar que o Japão cresça no jogo.

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    — É a expectativa de um jogo longo e difícil. Vamos precisar errar o menos possível e fazer o nosso melhor — completou.

    Brasil e Japão já se enfrentaram na fase classificatória da VNL. Na ocasião, em Osaka, a seleção brasileira levou a melhor e venceu por 3 sets a 1. O Brasil terminou a primeira fase na terceira colocação, com nove vitórias em 12 partidas, enquanto as japonesas avançaram em sexto lugar, com oito triunfos.

    Seleção Brasileira de vôlei atuando na Liga das Nações (Foto: CBV)
    Brasil atuando na Liga das Nações (Foto: CBV)

    Brasil chega à fase final da VNL com três desfalques

    Brasil disputará a fase final da Liga das Nações de Vôlei (VNL) sem três nomes importantes do elenco. A capitã Gabi, a oposta Tainara e a central Júlia Kudiess estão fora da reta decisiva da competição.

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    ➡️ O fantasma do LCA: lesão de Júlia Kudiess assombra o vôlei feminino

    Tainara foi a primeira baixa após sofrer uma lesão no tendão do quadríceps durante um treinamento, ainda antes da terceira semana da VNL. Já Gabi, que não atuou em nenhuma partida do torneio por conta de um desconforto na lombar, foi preservada para dar sequência ao tratamento e focar no Campeonato Sul-Americano.

    A ausência mais recente é a de Júlia Kudiess. A central rompeu o ligamento cruzado anterior (LCA) do joelho esquerdo durante a vitória sobre os Estados Unidos, passou por cirurgia e iniciou o processo de recuperação. Com os três desfalques, José Roberto Guimarães terá de reorganizar a equipe para a fase final da competição.

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