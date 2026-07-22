Sem Julia Kudiess, Brasil tem desafio de manter ponto forte na VNL Luzia é a principal aposta para assumir a responsabilidade no meio de rede ao lado de Diana

A Seleção Brasileira feminina de vôlei chega à fase final da Liga das Nações com desfalques importantes. Entre eles, está Julia Kudiess, central que terminou a etapa classificatória como a melhor bloqueadora do torneio, mas está fora da temporada por uma lesão no joelho. Para o lugar dela no time titular, ao lado de Diana, quem se mostra mais forte na briga é Luzia, com Lorena e Larissa Besen correndo por fora na busca por sustentar a eficiência do bloqueio verde-amarelo.

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O fundamento se mostrou como ponto forte do Brasil na primeira fase da VNL. No total, foram 133 pontos de bloqueio, com destaque para 42 de Julia Kudiess e 31 de Diana. Luzia, promessa de 1,99m, recebeu a oportunidade de titular em partida contra a China na semana 2 da VNL e fez o trabalho bem feito. A central de 22 anos marcou 10 pontos de bloqueio no duelo e se tornou a primeira brasileira a atingir a marca na história da competição.

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A atuação credencia Luzia como a substituta natural de Julia Kudiess nas quartas de final da Liga das Nações, contra o Japão, nesta quarta-feira (22). Curiosamente, Luzia também foi contratada pelo Minas para ocupar o espaço deixado pela central na temporada 2026/27.

Luzia em ação em Brasil x China pela semana 2 da VNL 2026 (Foto: Volleyball World)

Já Lorena, outra opção convocada por Zé Roberto para o meio de rede, corre por fora na disputa entre as centrais. A jogadora teve participação mais discreta ao longo da campanha e foi utilizada principalmente em momentos pontuais das partidas e na rotação do elenco.

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Larissa Besen foi convocada no lugar de Julia Kudiess

Após a baixa de Julia Kudiess, o técnico Zé Roberto convocou Larissa Bensen, central do Osasco. É a primeira vez que a jogadora de 25 anos é chamada para a Seleção principal. Portanto, é esperado que não receba oportunidades como titular.

Larissa, revelada pelo Barueri, defende o Osasco desde a temporada 2025/26. Na última temporada, a central conquistou a Supercopa 2025 e a Copa do Brasil 2026 com o time paulista.

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Pela Seleção Brasileira, a jogadora integrou a equipe que levantou o troféu dos Jogos Pan-Americanos de Santiago 2023. Larissa também fez parte do time sub-26 que ficou com o bronze nos Jogos Mundiais Universitários de 2025.

Larisa Besen é convocada para a Seleção no lugar de Julia Kudiess (Foto: Reprodução/Instagram)

Informações de Brasil x Japão na fase final da VNL

🏐✅ Ficha técnica

Brasil x Japão - Quartas de final Liga das Nações de Vôlei Feminino 2026

📅 Data e horário: quarta-feira, 22 de julho de 2026, às 8h30 (de Brasília)

📍 Local: Macau, China

📺 Onde assistir: SporTV 2 (TV por assinatura), GE TV (Youtube) e VBTV (streaming oficial da Federação Internacional de Voleibol)

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