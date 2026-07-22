logo Lance!X
Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Sem Julia Kudiess, Brasil tem desafio de manter ponto forte na VNL

Luzia é a principal aposta para assumir a responsabilidade no meio de rede ao lado de Diana

PorAndressa SimõesRio de Janeiro (RJ)
22/07/2026 05:00
Supervisionado porThiago Fernandes,
Favorite o Lance! no Google
Bloqueio de Diana e Rosamaria em Brasil x Polônia pela VNL 2026
Diana e Rosamaria compõem o bloqueio em Brasil x Polônia pela VNL 2026 (Foto: Volleyball World)

A Seleção Brasileira feminina de vôlei chega à fase final da Liga das Nações com desfalques importantes. Entre eles, está Julia Kudiess, central que terminou a etapa classificatória como a melhor bloqueadora do torneio, mas está fora da temporada por uma lesão no joelho. Para o lugar dela no time titular, ao lado de Diana, quem se mostra mais forte na briga é Luzia, com Lorena e Larissa Besen correndo por fora na busca por sustentar a eficiência do bloqueio verde-amarelo.

  • José Roberto Guimarães à beira da quadra pela Seleção Brasileira Feminina de Vôlei na VNL 2025 (Foto: Volleyball World)

    Zé Roberto aponta caminho para o Brasil vencer o Japão na VNL

    Vôlei
    Há 17 horas
  • Julia Bergmann faz movimento de ataque em partida contra a Polônia na semana 3 da VNL

    Julia Bergmann puxa Brasil nas estatísticas da VNL; veja números

    Vôlei
    Há 1 dia
  • Seleção feminina comemora ponto em vitória sobre o Japão na VNL feminina

    Brasil confia em ‘freguesia japonesa’ para avançar na VNL; veja retrospecto

    Vôlei
    Há 1 dia

    • ➡️ Julia Bergmann puxa Brasil nas estatísticas da VNL; veja números

    ➡️ Tudo sobre os esportes olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

    O fundamento se mostrou como ponto forte do Brasil na primeira fase da VNL. No total, foram 133 pontos de bloqueio, com destaque para 42 de Julia Kudiess e 31 de Diana. Luzia, promessa de 1,99m, recebeu a oportunidade de titular em partida contra a China na semana 2 da VNL e fez o trabalho bem feito. A central de 22 anos marcou 10 pontos de bloqueio no duelo e se tornou a primeira brasileira a atingir a marca na história da competição.

    continua após a publicidade

    A atuação credencia Luzia como a substituta natural de Julia Kudiess nas quartas de final da Liga das Nações, contra o Japão, nesta quarta-feira (22). Curiosamente, Luzia também foi contratada pelo Minas para ocupar o espaço deixado pela central na temporada 2026/27.

    Ajoelhada, Luzia faz passe em Brasil x China pela semana 2 da VNL 2026
    Luzia em ação em Brasil x China pela semana 2 da VNL 2026 (Foto: Volleyball World)

    Lorena, outra opção convocada por Zé Roberto para o meio de rede, corre por fora na disputa entre as centrais. A jogadora teve participação mais discreta ao longo da campanha e foi utilizada principalmente em momentos pontuais das partidas e na rotação do elenco.

    continua após a publicidade

    Larissa Besen foi convocada no lugar de Julia Kudiess

    Após a baixa de Julia Kudiess, o técnico Zé Roberto convocou Larissa Bensen, central do Osasco. É a primeira vez que a jogadora de 25 anos é chamada para a Seleção principal. Portanto, é esperado que não receba oportunidades como titular.

    Larissa, revelada pelo Barueri, defende o Osasco desde a temporada 2025/26. Na última temporada, a central conquistou a Supercopa 2025 e a Copa do Brasil 2026 com o time paulista.

    continua após a publicidade

    Pela Seleção Brasileira, a jogadora integrou a equipe que levantou o troféu dos Jogos Pan-Americanos de Santiago 2023. Larissa também fez parte do time sub-26 que ficou com o bronze nos Jogos Mundiais Universitários de 2025.

    Larisa Besen posa com o troféu da Copa Brasil de vôlei 2025
    Larisa Besen é convocada para a Seleção no lugar de Julia Kudiess (Foto: Reprodução/Instagram)

    Informações de Brasil x Japão na fase final da VNL

    🏐✅ Ficha técnica

    Brasil x Japão - Quartas de final Liga das Nações de Vôlei Feminino 2026

    📅 Data e horário: quarta-feira, 22 de julho de 2026, às 8h30 (de Brasília)
    📍 Local: Macau, China
    📺 Onde assistir: SporTV 2 (TV por assinatura), GE TV (Youtube) e VBTV (streaming oficial da Federação Internacional de Voleibol)

    continua após a publicidade

    ➡️ Brasil confia em 'freguesia japonesa' para avançar na VNL; veja retrospecto

    🏐 Aposte na vitória da Seleção Brasileira na VNL
    *18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições

    Tudo sobre
    Sugerida para você!
    Jogadoras do Brasil se reúnem na quadra e comemoram ponto no jogo contra a Polônia na VNL 2026

    Vôlei

    Com desfalques e caminho difícil, Brasil inicia fase final da VNL

    Há 2 minutos
    José Roberto Guimarães à beira da quadra pela Seleção Brasileira Feminina de Vôlei na VNL 2025 (Foto: Volleyball World)

    Vôlei

    Zé Roberto aponta caminho para o Brasil vencer o Japão na VNL

    Há 17 horas
    Bernardinho e Lucarelli durante jogo entre Brasil e Ucrânia na VNL 2026

    Vôlei

    Brasil volta aos treinos após eliminação inédita na VNL

    Há 19 horas
    Julia Bergmann faz movimento de ataque em partida contra a Polônia na semana 3 da VNL

    Vôlei

    Julia Bergmann puxa Brasil nas estatísticas da VNL; veja números

    Há 21 horas
    Seleção feminina comemora ponto em vitória sobre o Japão na VNL feminina

    Vôlei

    Brasil confia em 'freguesia japonesa' para avançar na VNL; veja retrospecto

    Há 22 horas
    Bernardinho olha para a arquibancada em treino da VNL em Brasília

    Vôlei

    Bernardinho considera 'legítimas' críticas ao Brasil na VNL

    Há 1 dia
    Mais LANCE!
    Jogadoras da seleção feminina de vôlei durante a vitória sobre a China na VNL

    VNL Feminina: fase final começa com Brasil x Japão; veja o chaveamento

    Maique e Adriano na linha de passe de Brasil x Polônia pela Liga das Nações

    Resultados da base afetam Seleção principal masculina de vôlei

    Bernardinho olha para a arquibancada em treino da VNL em Brasília

    Seleção define agenda após pior campanha na história da VNL

    Bloqueio brasileiro na derrota para a Polônia

    Campeões olímpicos Nalbert e Rodrigão lamentam vexame do Brasil na VNL

    De amarelo, jogadores da Seleção Brasileira de vôlei comemoram ponto em Brasil x China pela VNL 2026

    Pontos desperdiçados, lances evitáveis e mais: os momentos-chave para a queda do Brasil na VNL

    Jogadores da Seleção Brasileira comemoram ponto contra a China na Liga das Nações 2026

    Brasil se despede da Liga das Nações com vitória sobre a China

    Maique e Lucarelli na linha de passe em jogo do Brasil na VNL 2026

    Veja os lances de Brasil x China pela Liga das Nações

    O oposto Darlan se lamenta durante jogo entre Brasil e Eslovênia pela VNL

    Eliminação na VNL coroa maior crise do vôlei brasileiro no século

    Brasil em partida contra os Estados Unidos na semana 3 da Liga das Nações

    Brasil x China pela Liga das Nações: horário e onde assistir

    De camisas amarelas e shorts verdes, jogadores do Brasil se reúnem na quadra após marcarem ponto contra a França na VNL 2026

    Brasil fica fora da fase final da VNL pela primeira vez na história

    Bernadinho durante partida da seleção brasileira masculina de vôlei na VNL 2026

    Brasil é eliminado da VNL com uma rodada de antecedência

    Bernardinho gesticula durante Brasil x Canadá pela semana 2 da VNL 2026

    Bernardinho relaciona time que busca vitória no adeus à VNL

    Brasil perdeu por 3 sets a 0 para a Polônia (Foto: Volleyball World)

    Lance bizarro marca derrota do Brasil para a Polônia na VNL