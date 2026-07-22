AO VIVO: siga Brasil x Japão pelas quartas de final da Liga das Nações
Seleção feminina continua caminhada rumo ao título inédito nesta quarta-feira (22)
Pelas quartas de final da Liga das Nações 2026, a Seleção Brasileira feminina de vôlei enfrenta o Japão na manhã desta quarta-feira (22), em Macau, na China. Terceira colocada na fase classificatória, a equipe comandada por José Roberto Guimarães tenta marcar presença na semifinal da competição pelo terceiro ano consecutivo. ATUALIZAÇÃO: Brasil 0 x 1 Japão.
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Acompanhe a partida
|Times
|Placar
|1º SET
|2º SET
|3º SET
Brasil
0
24
10
0
Japão
1
26
12
0
2º SET
- Ana Cristina é bloqueada: 12 a 10
- Bloqueio de Diana! 9 a 7
- Bloqueio de Julia Bergmann! 7 a 6
- Rosamaria explora o bloqueio no contra-ataque: 5 a 5
- Ana Cristina pontua pela entrada de rede: 4 a 4
- Lorena é bloqueada: 3 a 3
1º SET
- Julia Bergmann é bloqueada; Japão fecha o primeiro set: 26 a 24
- Julia Bergmann tira o primeiro set point japonês: 24 a 24
- Julia Bergmann pontua pela entrada de rede: 23 a 23
- Ana Cristina consegue desvio no bloqueio: 22 a 22
- Saque de Rosamaria para na rede: 22 a 21
- Ana Cristina ataca e não dá chances de defesa: 21 a 21
- Wada insiste e consegue passar pelo bloqueio: 19 a 19
- Ana Cristina crava na paralela pela entrada de rede! 19 a 18
- Ana Cristina explora o bloqueio na pipe e empata! 16 a 16
- Julia Bergmann na bola de xeque! 16 a 15
- Brasil falha na cobertura da largada após rali: 14 a 12
- Ana Cristina ataca para fora: 12 a 9
- Bloqueio de Diana! 9 a 8
- Japão faz dois aces seguidos com Seki: 8 a 7
- Pela entrada de rede, Ana Cristina crava: 5 a 3
- Primeiro grande rali do jogo termina em bloqueio de Lorena! 3 a 1
PRÉ-JOGO
Escalação do Brasil: Roberta (levantadora); Rosamaria (oposta); Ana Cristina e Julia Bergmann (ponteiras); Diana e Lorena (centrais); Marcelle (líbero). Técnico: José Roberto Guimarães.
- Equipes perfiladas para a execução dos hinos nacionais.
- O Brasil confia no retrospecto favorável contra o Japão para garantir a terceira semifinal seguida do torneio. São cinco vitórias do lado brasileiro nas últimas cinco partidas. A última derrota aconteceu na semifinal da VNL 2024.
- O vencedor do confronto encara a Itália na semifinal. A atual campeã olímpica e mundial bateu a Holanda por 3 sets a 0 e busca defender o título da competição.
- Jogadoras já estão em quadra para o aquecimento. Daqui a pouco a bola sobe na Macau East Asian Games Dome!
➡️ Zé Roberto aponta caminho para o Brasil vencer o Japão na VNL
Lista de convocadas do Brasil para a terceira semana da VNL
LEVANTADORAS
- Macris
- Roberta
OPOSTAS
- Kisy
- Rosamaria
PONTEIRAS
- Ana Cristina
- Julia Bergmann
- Helena
- Maiara Basso
CENTRAIS
- Diana
- Luzia
- Lorena
- Larissa Besen
LÍBEROS
- Natinha
- Marcelle
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Formato da VNL
A Liga das Nações de Vôlei foi fundada em 2018 com o objetivo de substituir o Grand Prix, no feminino, e a Liga Mundial, no masculino. O campeonato é realizado anualmente, e os times passam por diferentes países antes de realizarem a fase final em um mesmo local.
No formato atual, a fase classificatória é disputada em três semanas. Em cada uma delas, as 18 seleções são divididas em três grupos e sedes diferentes, onde cada time faz quatro jogos, totalizando 12 ao fim da primeira fase. Os oito melhores colocados avançam para o mata-mata, que acontece a partir das quartas de final, em sistema de jogo único.
Caso a seleção do país-sede da fase final não termine entre as oito primeiras, entra no lugar do oitavo colocado. Já o 18º é substituído pela seleção melhor posicionada no ranking da FIVB no ano seguinte.
🏐✅ Ficha técnica
Brasil x Japão - Quartas de final da Liga das Nações de Vôlei Feminino 2026
📅 Data e horário: quarta-feira, 22 de julho de 2026, às 8h30 (de Brasília)
📍 Local: Macau, China
📺 Onde assistir: SporTV 2 (TV por assinatura), GE TV (YouTube) e VBTV (streaming oficial da Federação Internacional de Voleibol)
🏐 Aposte na vitória da Seleção Brasileira na VNL
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