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AO VIVO: siga Brasil x Japão pelas quartas de final da Liga das Nações

Seleção feminina continua caminhada rumo ao título inédito nesta quarta-feira (22)

PorGuilherme VeigaRio de Janeiro (RJ)
22/07/2026 08:00
Atualizado há 0 minutos
Supervisionado porThiago Fernandes,
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Julia Bergmann olha para a bola e realiza manchete em Brasil x Japão pela VNL 2026
Julia Bergmann realiza recepção em Brasil x Japão pela VNL 2026 (Foto: Volleyball World)

Pelas quartas de final da Liga das Nações 2026, a Seleção Brasileira feminina de vôlei enfrenta o Japão na manhã desta quarta-feira (22), em Macau, na China. Terceira colocada na fase classificatória, a equipe comandada por José Roberto Guimarães tenta marcar presença na semifinal da competição pelo terceiro ano consecutivo. ATUALIZAÇÃO: Brasil 0 x 1 Japão.

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Acompanhe a partida

TimesPlacar1º SET2º SET3º SET

Brasil

0

24

10

0

Japão

1

26

12

0

2º SET

  • Ana Cristina é bloqueada: 12 a 10
  • Bloqueio de Diana! 9 a 7
  • Bloqueio de Julia Bergmann! 7 a 6
  • Rosamaria explora o bloqueio no contra-ataque: 5 a 5
  • Ana Cristina pontua pela entrada de rede: 4 a 4
  • Lorena é bloqueada: 3 a 3

1º SET

  1. Julia Bergmann é bloqueada; Japão fecha o primeiro set: 26 a 24
  2. Julia Bergmann tira o primeiro set point japonês: 24 a 24
  3. Julia Bergmann pontua pela entrada de rede: 23 a 23
  4. Ana Cristina consegue desvio no bloqueio: 22 a 22
  5. Saque de Rosamaria para na rede: 22 a 21
  6. Ana Cristina ataca e não dá chances de defesa: 21 a 21
  7. Wada insiste e consegue passar pelo bloqueio: 19 a 19
  8. Ana Cristina crava na paralela pela entrada de rede! 19 a 18
  9. Ana Cristina explora o bloqueio na pipe e empata! 16 a 16
  10. Julia Bergmann na bola de xeque! 16 a 15
  11. Brasil falha na cobertura da largada após rali: 14 a 12
  12. Ana Cristina ataca para fora: 12 a 9
  13. Bloqueio de Diana! 9 a 8
  14. Japão faz dois aces seguidos com Seki: 8 a 7
  15. Pela entrada de rede, Ana Cristina crava: 5 a 3
  16. Primeiro grande rali do jogo termina em bloqueio de Lorena! 3 a 1

PRÉ-JOGO

Escalação do Brasil: Roberta (levantadora); Rosamaria (oposta); Ana Cristina e Julia Bergmann (ponteiras); Diana e Lorena (centrais); Marcelle (líbero). Técnico: José Roberto Guimarães.

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  1. Equipes perfiladas para a execução dos hinos nacionais.
  2. O Brasil confia no retrospecto favorável contra o Japão para garantir a terceira semifinal seguida do torneio. São cinco vitórias do lado brasileiro nas últimas cinco partidas. A última derrota aconteceu na semifinal da VNL 2024.
  3. O vencedor do confronto encara a Itália na semifinal. A atual campeã olímpica e mundial bateu a Holanda por 3 sets a 0 e busca defender o título da competição.
  4. Jogadoras já estão em quadra para o aquecimento. Daqui a pouco a bola sobe na Macau East Asian Games Dome!
Jogadoras da Seleção Brasileira feminina posam para foto após vitória sobre o Japão na VNL 2026
Contra o Japão, Seleção feminina busca terceira semifinal seguida de VNL (Foto: Volleyball World)

➡️ Zé Roberto aponta caminho para o Brasil vencer o Japão na VNL

Lista de convocadas do Brasil para a terceira semana da VNL

LEVANTADORAS

  • Macris
  • Roberta

OPOSTAS

  • Kisy
  • Rosamaria

PONTEIRAS

  • Ana Cristina
  • Julia Bergmann
  • Helena
  • Maiara Basso

CENTRAIS

  • Diana
  • Luzia
  • Lorena
  • Larissa Besen

LÍBEROS

  • Natinha
  • Marcelle

➡️ Julia Bergmann puxa Brasil nas estatísticas da VNL; veja números

Formato da VNL

Liga das Nações de Vôlei foi fundada em 2018 com o objetivo de substituir o Grand Prix, no feminino, e a Liga Mundial, no masculino. O campeonato é realizado anualmente, e os times passam por diferentes países antes de realizarem a fase final em um mesmo local.

No formato atual, a fase classificatória é disputada em três semanas. Em cada uma delas, as 18 seleções são divididas em três grupos e sedes diferentes, onde cada time faz quatro jogos, totalizando 12 ao fim da primeira fase. Os oito melhores colocados avançam para o mata-mata, que acontece a partir das quartas de final, em sistema de jogo único.

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Caso a seleção do país-sede da fase final não termine entre as oito primeiras, entra no lugar do oitavo colocado. Já o 18º é substituído pela seleção melhor posicionada no ranking da FIVB no ano seguinte.

🏐✅ Ficha técnica

Brasil x Japão - Quartas de final da Liga das Nações de Vôlei Feminino 2026

📅 Data e horário: quarta-feira, 22 de julho de 2026, às 8h30 (de Brasília)
📍 Local: Macau, China
📺 Onde assistir: SporTV 2 (TV por assinatura), GE TV (YouTube) e VBTV (streaming oficial da Federação Internacional de Voleibol)

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🏐 Aposte na vitória da Seleção Brasileira na VNL
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