Técnico da Argentina admite sofrimento contra a Suíça: 'Sorte esteve do nosso lado' Lionel Scaloni vê problemas em classificação às semifinais da Copa do Mundo

Técnico da Argentina, Lionel Scaloni admitiu ter sofrimento na vitória por 3 a 1 na prorrogação sobre a Suíça, na Copa do Mundo. Em coletiva, o treinador afirmou que a Albiceleste teve sorte por conta da expulsão inesperada do centroavante rival Embolo aos 27 minutos do segundo tempo.

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- Hoje sofremos. Sabíamos que a Suíça era um time muito físico. São capazes de sair de certas situações. A sorte esteve do nosso lado, essa é a verdade. Eles tiveram um expulso e nós aproveitamos para atacar. Temos coisas para melhorar. Mas para chegar na semifinal é difícil não sofrer. Há um mês e meio, o panorama era feio e hoje estamos na semifinal. Minha meta é tentar melhorar o que não pudemos fazer. Vou analisar o jogo e entender o que aconteceu.

Na sequência, Scaloni explicou as mudanças para deixar a Argentina mais ofensiva após a expulsão de Embolo. Mas apesar das mudanças, a Albiceleste só conseguiu garantir a vitória na reta final da prorrogação com gols de Julián Álvarez e Lautaro Martínez.

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- É verdade que, quando Embolo foi expulso, vimos que uma oportunidade se abriu quando as coisas estavam complicadas. Uma das coisas que aprendi é que, quando você acredita que precisa fazer algo, você deve fazer. Embora não tenha sido um cerco total, com a entrada de Lautaro, Almada e Nico González, forçamos o adversário a jogar com uma linha de cinco defensores. Ganhamos por ambição, porque não queríamos ir para os pênaltis. Poderia ter sido complicado, porque o ímpeto do jogo poderia ter mudado, mas vencemos por causa da nossa ambição. Dissemos que íamos ganhar; ter isso na cabeça é algo positivo. Foi o aspecto emocional e o desejo de vencer, não tanto a forma como jogamos.

Com a vaga na semifinal da Copa do Mundo, a Argentina irá enfrentar a Inglaterra em busca de uma vaga na decisão. Scaloni comentou sobre o próximo adversário e pediu para que a rivalidade entre os dois países não extrapole o campo de futebol.

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- Não importava se o adversário seria a Inglaterra ou a Noruega. É uma equipe que joga muito bem, com um ótimo treinador. Agora precisamos nos recuperar, que é o mais importante. A mensagem para a Inglaterra é que se trata de uma partida de futebol. Não vamos procurar nada além disso. Eles têm um ótimo treinador, a quem admiro, mas repito: é uma partida de futebol.

Na quarta-feira (15), Argentina e Inglaterra duelam por uma vaga na grande final da Copa do Mundo de 2026, às 16h (de Brasília).

Veja outras respostas de Scaloni, técnico da Argentina

Análise da partida

- Contra o Egito e Cabo Verde, a equipe teve mais posse de bola e tentou impor seu jogo, mas hoje o time teve dificuldades. A Suíça é uma equipe fisicamente forte, e isso faz muita diferença. Eles ganharam as disputas no meio-campo, as segundas bolas também… É claro que não estivemos no nosso melhor dia, mas o jogo da equipe não foi tão ruim. Hoje, porém, estávamos em uma situação difícil. Tentamos impor nosso estilo de jogo, mas não foi possível, e temos que parabenizar nossos adversários. Estou satisfeito com o desempenho da equipe, mas temos que continuar trabalhando.

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Comparação com a Copa de 2022

- Eu já conheço o grupo que tenho. Sei do que eles são feitos, que nenhuma adversidade vai nos mudar. Eu sabia que depois do empate as coisas pareciam sombrias e que teríamos que continuar sofrendo. Eles internalizaram isso, e isso me dá uma relativa tranquilidade. No Catar, éramos novatos, principalmente eu, e antes isso nos causava dificuldades, mas agora não causa mais. Mantemos a calma sabendo que não vamos desistir, que temos jogadores no banco que podem mudar o jogo, e isso é uma vantagem, algo que não tínhamos antes.

Lautaro Martínez e Julián Álvarez

- Outro dia, quando me diziam que o Leo (Messi) estava marcando gols, eu disse que não estava preocupado com o fato de Julián e Lautaro não estarem marcando, e agora estou muito feliz. Não é fácil estar na seleção, principalmente com o Lautaro, que teve que sair para dar lugar ao Julián. Não é fácil tomar a decisão de não escalar o artilheiro da Itália. Não acho tão fácil quanto vocês para todos jogarem, e vocês entendem isso. Logicamente, você não fica feliz, mas segue em frente, e em vez de me dizer para te escalar, você treina mais duro, então acabo repensando a situação.

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Entrada de Flaco López e oportunidades para o elenco

- Preciso analisar a partida para ver se foi a nossa pior atuação. É preciso também dar crédito ao adversário. Se aqueles que não entraram em campo precisarem entrar, entrarão. Hoje, Flaco López entrou e jogou muito bem. Não é que eles não entrem porque são jovens. Mas Barco já jogou, Simeone já jogou… quando eu vir que precisam entrar, entrarão. Otamendi entrou em todas as partidas. Analisamos o jogo e fazemos as mudanças que a equipe precisa.

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