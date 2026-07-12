logo Lance!X
Logo do Lance! branca com exclamação amarela
Copa do MundoSeleção BrasileiraTabelasVídeosLance! Jogos

Tagliafico minimiza jogos ruins da Argentina na Copa: 'Objetivo é ganhar'

Lateral celebra segunda semifinal de Mundial consecutiva com a Albiceleste

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
12/07/2026 02:20
Favorite o Lance! no Google
Nicolás Tagliafico em ação no amistoso entre Argentina e Honduras
Nicolás Tagliafico em ação no amistoso entre Argentina e Honduras (Foto: Tim Warner/AFP)

Nicolás Tagliafico minimizou os jogos ruins da Argentina na Copa do Mundo após a classificação da equipe às semifinais. Na vitória por 3 a 1 sobre a Suíça, a Albiceleste sofreu no início do segundo tempo, mas conquistou a classificação após dois gols marcados na reta final da prorrogação.

  • Flaco López comemora gol da Argentina com Julián Álvarez sobre a Suíça na Copa do Mundo

    Flaco López projeta duelo entre Argentina e Inglaterra: ‘Muita dor’

    Copa do Mundo 2026
    Há 17 minutos
  • Mac Allister salta e comemora gol marcado pela Argentina contra a Suíça, na Copa do Mundo

    Messi passa em branco, mas Argentina vence a Suíça na prorrogação e avança na Copa

    Copa do Mundo 2026
    Há 1 hora

    • ➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

    continua após a publicidade

    - Muitas vezes não se dimensiona. Creio que as vezes normalizamos que tem que ganhar e jogar bem. Estamos em mais uma semifinal. A gente vem há quatro, cinco anos competindo, com fome, buscando o melhor para a seleção. É um orgulho pelo grupo que sempre segue em frente.

    Na sequência, Tagliafico afirmou que gostaria que a Argentina fizesse partidas melhores nos jogos da Copa do Mundo. No entanto, o lateral-esquerdo afirmou que o objetivo é conquistar mais um título independentemente da forma como aconteça.

    continua após a publicidade

    - Queremos jogar melhor, queremos ser a seleção que fomos no Mundial passado, mas muitas vezes temos que nos adaptar e aceitar o que se passa. O objetivo é ganhar. Obviamente queremos ter o controle do jogo, ter a posse, gerar 20 chances de gols, mas o futebol está mais parelho.

  • Flaco López comemora gol da Argentina com Julián Álvarez sobre a Suíça na Copa do Mundo

    Flaco López projeta duelo entre Argentina e Inglaterra: 'Muita dor'

    Copa do Mundo 2026
    Há 17 minutos
  • Jogadores da Argentina comemoram vitória sobre a Suíça na Copa do Mundo de 2026

    Argentina x Suíça: veja os melhores momentos do jogo das quartas de final da Copa do Mundo

    Copa do Mundo 2026
    Há 1 hora
  • Argentina foi a última classificada ás semifinais da Copa do Mundo

    Argentina x Inglaterra e França x Espanha: datas e horários das semifinais da Copa

    Copa do Mundo 2026
    Há 1 hora

    • Na quarta-feira (15), Argentina e Inglaterra duelam por uma vaga na grande final da Copa do Mundo de 2026, às 16h (de Brasília).

    📲 De olho no Lance! e na Copa do Mundo. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

    Tagliafico e Xhaka disputam bola na vitória da Argentina sobre a Suíça na Copa do Mundo
    Tagliafico e Xhaka disputam bola na vitória da Argentina sobre a Suíça na Copa do Mundo (Foto: Charly Triballeau/AFP)
    Tudo sobre
    Sugerida para você!
    Júlian Álvarez celebra gol da classificação da Argentina contra a Suíça

    Copa do Mundo 2026

    Semifinais da Copa terão os quatro melhores colocados no ranking da Fifa

    Há 1 hora
    Mac Allister salta e comemora gol marcado pela Argentina contra a Suíça, na Copa do Mundo

    Copa do Mundo 2026

    Messi passa em branco, mas Argentina vence a Suíça na prorrogação e avança na Copa

    Há 1 hora
    Lionel Messi após desperdiçar uma chance clara em Argentina e Suíça

    Copa do Mundo 2026

    Messi perde chance em Argentina x Suíça e choca torcedores: 'Inacreditável'

    Há 2 horas
    Breel Embolo é expulso por simulação em Suiça x Argentina

    Copa do Mundo 2026

    Quem é Breel Embolo, destaque da Suíça, expulso por simulação contra a Argentina?

    Há 2 horas
    Breel Embolo é expulso por simulação em Suiça x Argentina

    Copa do Mundo 2026

    Por que Embolo foi expulso em Argentina x Suíça pela Copa?

    Há 2 horas
    Breel Embolo é expulso por simulação em Suiça x Argentina

    Copa do Mundo 2026

    Expulsão de Embolo em Argentina x Suíça vira assunto: 'Que vergonha'

    Há 2 horas
    Mais LANCE!
    Argentina x Suíça pela Copa do Mundo de 2026

    Gol perdido da Suíça contra a Argentina viraliza: 'Inacreditável'

    Neymar se lamenta após eliminação do Brasil na Copa do Mundo

    Neymar participa de torneio de poker após eliminação na Copa; veja vídeo

    Jogadores da Inglaterra comemoram vitória sobre a Noruega na Copa do Mundo

    Inglaterra promete prêmio milionário por título da Copa do Mundo

    Patrick Mahomes durante Argentina e Suíça neste sábado (11)

    Patrick Mahomes marca presença em Argentina x Suíça; confira

    Messi falando com o árbitro durante Argentina e Suíça

    Possível pênalti em Argentina x Suíça gera revolta: 'Se fosse o Messi'

    Bellingham comemora gol para a Inglaterra diante da Noruega, pelas quartas da Copa do Mundo

    Bellingham exalta Inglaterra após vitória: 'Encontramos um jeito'

    Messi se prepara para cobrança de escanteio na vitória da Argentina sobre Cabo Verde na Copa do Mundo

    Messi ultrapassa Pelé e alcança novo recorde na Copa do Mundo

    Erling Haaland cabisbaixo após eliminação da Noruega para a Inglaterra na Copa do Mundo

    Pai de Haaland debocha de classificação da Inglaterra sobre a Noruega

    Cena entre Bellingham e Haaland em Inglaterra e Noruega repercutiu nas redes

    Cena de Bellingham com Haaland repercute: 'Caso antigo'