Tagliafico minimiza jogos ruins da Argentina na Copa: 'Objetivo é ganhar'
Lateral celebra segunda semifinal de Mundial consecutiva com a Albiceleste
Nicolás Tagliafico minimizou os jogos ruins da Argentina na Copa do Mundo após a classificação da equipe às semifinais. Na vitória por 3 a 1 sobre a Suíça, a Albiceleste sofreu no início do segundo tempo, mas conquistou a classificação após dois gols marcados na reta final da prorrogação.
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- Muitas vezes não se dimensiona. Creio que as vezes normalizamos que tem que ganhar e jogar bem. Estamos em mais uma semifinal. A gente vem há quatro, cinco anos competindo, com fome, buscando o melhor para a seleção. É um orgulho pelo grupo que sempre segue em frente.
Na sequência, Tagliafico afirmou que gostaria que a Argentina fizesse partidas melhores nos jogos da Copa do Mundo. No entanto, o lateral-esquerdo afirmou que o objetivo é conquistar mais um título independentemente da forma como aconteça.
- Queremos jogar melhor, queremos ser a seleção que fomos no Mundial passado, mas muitas vezes temos que nos adaptar e aceitar o que se passa. O objetivo é ganhar. Obviamente queremos ter o controle do jogo, ter a posse, gerar 20 chances de gols, mas o futebol está mais parelho.
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