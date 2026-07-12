Romero detalha sinergia do elenco da Argentina com a torcida na Copa do Mundo
Defensor valoriza o elenco de Lionel Scaloni
Zagueiro da Argentina, Cuti Romero detalhou a sinergia do elenco da Albiceleste com a torcida durante a Copa do Mundo. Na zona mista, o defensor comentou sobre o motivo da identificação do povo com o plantel nos últimos anos após a vitória pro 3 a 1 sobre a Suíça.
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- Se não sofrer, não vale a pena. Os argentinos se sentem identificados com a gente, porque deixamos a vida por essa camisa até o último minuto. Seguimos correndo, jogando bem ou mal, mas o importante é se levantar.
Questionado sobre sua condição física após ser substituído para a entrada de Otamendi, Romero afirmou estar bem e apto para defender a Argentina contra a Inglaterra. No entanto, o zagueiro valorizou a qualidade do elenco comandado por Lionel Scaloni e valorizou os companheiros.
- Estou orgulhoso dessa equipe. Temos Leo (Messi), Otamendi, Tagliafico, que sempre se levantaram e seguiram. Não acabou, queremos mais, mas vamos desfrutar e depois pensar na Inglaterra. Depois de três meses sem jogar é um pouco complicado. Quando não se está bem, é melhor entrar outro, como Otamendi, que estava preparado. Terminei cansado e pedi para sair.
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Na quarta-feira (15), Argentina e Inglaterra duelam por uma vaga na grande final da Copa do Mundo de 2026, às 16h (de Brasília).
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