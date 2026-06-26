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AO VIVO! Acompanhe Brasil x Itália pela VNL masculina

Seleção masculina sofreu a primeira derrota na competição

PorBeatriz PinheiroSão Paulo (SP)
26/06/2026 14:30
Atualizado há 2 minutos
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Seleção masculina de vôlei em ação durante a VNL
Seleção masculina de vôlei em ação durante a VNL (Foto: Volleyball World)

A seleção masculina de vôlei volta à ação nesta sexta-feira (26), pela segunda semana da Liga das Nações (VNL). O Brasil enfrenta a Itália, às 15h (horário de Brasília), na Arena Stozice, em Liubliana, na Eslovênia.

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    Veja os lances do jogo

    TimesPlacar1º SET2º SET3º SET

    Brasil

    Itália

    1. Adriano ataca na diagonal e diminui - 14 a 8
    2. Erro de saque da Itália -13 a 7
    3. Bottolo solta o braço na diagonal - 11 a 6
    4. Itália abre vantagem e Bernardinho pede tempo - 9 a 5
    5. Bovolenta ataca na paralela, sem defesa para Maique - 7 a 5
    6. Lucarelli explora o bloqueio italiano - 5 a 4
    7. Ace de Bovolenta - 3 a 2 para a Itália
    8. Lucarelli fica no bloqueio - 1 a 1
    9. Darlan anota o primeiro ponto do jogo - 1 a 0

    PRÉ-JOGO

    • Jogadores em quadra para o aquecimento
    • A seleção perdeu a invencibilidade e a liderança da competição após derrota para a Ucrânia, na última quarta-feira (24)
    • O técnico Bernardinho não fez mudanças entre os relacionados para enfrentar a Itália
    • O Brasil segue invicto e lidera a VNL masculina

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    Bloqueio brasileiro em ação no duelo com a Ucrânia pela segunda semana da VNL masculina
    Bloqueio brasileiro em ação no duelo com a Ucrânia pela segunda semana da VNL masculina (Foto: Volleyball World)

    Formato da Liga das Nações

    Liga das Nações de Vôlei foi fundada em 2018 com o objetivo de substituir o Grand Prix, no feminino, e a Liga Mundial, no masculino. A competição é realizada anualmente, e os times passam por diferentes países antes de realizarem a fase final em um mesmo local.

    No formato atual, a fase classificatória é disputada em três semanas. Em cada uma delas, as 18 seleções são divididas em três grupos de sedes diferentes, em que cada time faz quatro jogos, totalizando 12 ao fim da primeira fase. Os oito melhores colocados avançam para o mata-mata, que acontece a partir das quartas de final em sistema de jogo único.

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    ➡️Análise: Brasil faz dever de casa, mas segue sem certezas na VNL masculina

    Tabela de jogos do Brasil na segunda semana

    Brasil 1 x 3 Ucrânia - quarta-feira (24)
    Brasil x Itália - sexta-feira (26), às 15h
    Brasil x Eslovênia - sábado (27), às 15h30
    Brasil x Canadá - domingo (28), às 11h30

    *horários de Brasília

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