AO VIVO! Acompanhe Brasil x Itália pela VNL masculina Seleção masculina sofreu a primeira derrota na competição

A seleção masculina de vôlei volta à ação nesta sexta-feira (26), pela segunda semana da Liga das Nações (VNL). O Brasil enfrenta a Itália, às 15h (horário de Brasília), na Arena Stozice, em Liubliana, na Eslovênia.

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Veja os lances do jogo

Times Placar 1º SET 2º SET 3º SET Brasil Itália

Adriano ataca na diagonal e diminui - 14 a 8 Erro de saque da Itália -13 a 7 Bottolo solta o braço na diagonal - 11 a 6 Itália abre vantagem e Bernardinho pede tempo - 9 a 5 Bovolenta ataca na paralela, sem defesa para Maique - 7 a 5 Lucarelli explora o bloqueio italiano - 5 a 4 Ace de Bovolenta - 3 a 2 para a Itália Lucarelli fica no bloqueio - 1 a 1 Darlan anota o primeiro ponto do jogo - 1 a 0

PRÉ-JOGO

Jogadores em quadra para o aquecimento

A seleção perdeu a invencibilidade e a liderança da competição após derrota para a Ucrânia, na última quarta-feira (24)

O técnico Bernardinho não fez mudanças entre os relacionados para enfrentar a Itália

O Brasil segue invicto e lidera a VNL masculina

➡️Destaque da VNL, Bryan ganha espaço na Seleção Brasileira de Bernardinho

➡️Bernardinho define relacionados para Brasil x Itália na VNL

Bloqueio brasileiro em ação no duelo com a Ucrânia pela segunda semana da VNL masculina (Foto: Volleyball World)

Formato da Liga das Nações

A Liga das Nações de Vôlei foi fundada em 2018 com o objetivo de substituir o Grand Prix, no feminino, e a Liga Mundial, no masculino. A competição é realizada anualmente, e os times passam por diferentes países antes de realizarem a fase final em um mesmo local.

No formato atual, a fase classificatória é disputada em três semanas. Em cada uma delas, as 18 seleções são divididas em três grupos de sedes diferentes, em que cada time faz quatro jogos, totalizando 12 ao fim da primeira fase. Os oito melhores colocados avançam para o mata-mata, que acontece a partir das quartas de final em sistema de jogo único.

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➡️Análise: Brasil faz dever de casa, mas segue sem certezas na VNL masculina

Tabela de jogos do Brasil na segunda semana

Brasil 1 x 3 Ucrânia - quarta-feira (24)

Brasil x Itália - sexta-feira (26), às 15h

Brasil x Eslovênia - sábado (27), às 15h30

Brasil x Canadá - domingo (28), às 11h30

*horários de Brasília

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