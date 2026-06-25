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Bernardinho define relacionados para Brasil x Itália na VNL

Seleção brasileira volta à quadra nesta sexta-feira (26)

PorBeatriz PinheiroSão Paulo (SP)
25/06/2026 19:06
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O técnico Bernardinho durante o jogo entre Brasil e Ucrânia pela Liga das Nações de Vôlei
O técnico Bernardinho durante o jogo entre Brasil e Ucrânia pela Liga das Nações de Vôlei (Foto: Volleyball World)

O técnico Bernardinho definiu os 14 relacionados para o jogo entre Brasil e Itália, pela segunda semana da Liga das Nações de Vôlei (VNL). A partida está programada para esta sexta-feira (26), às 15h (horário de Brasília), na Arena Stozice, em Liubliana, na Eslovênia.

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    Não há mudanças em relação ao grupo que enfrentou a Ucrânia, na última quarta-feira (24), na abertura da segunda semana da competição. O central Barreto, convocado para a etapa da Eslovênia, não foi relacionado para o duelo contra a Itália, mas pode ser utilizado em outras partidas.

    A seleção busca recuperação após a derrota por 3 sets a 1 diante da Ucrânia, que custou, além da invencibilidade, a liderança na tabela. Agora, o Brasil aparece em terceiro lugar, com 11 pontos, atrás de Estados Unidos e Japão.

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    O oposto Darlan encara o bloqueio da Ucrânia em jogo válido pela Liga das Nações de Vôlei
    O oposto Darlan encara o bloqueio da Ucrânia em jogo válido pela Liga das Nações de Vôlei (Foto: Volleyball World)

    Veja a lista de relacionados

    Levantadores: Brasília e Cachopa

    Opostos: Bryan e Darlan

    Ponteiros: Adriano, Arthur Bento, Douglas Souza, Honorato e Lucarelli

    Centrais: Flávio, Judson e Pinta

    Líberos: Maique e Pureza

    Jogos do Brasil na segunda semana

    Brasil 1 x 3 Ucrânia - quarta-feira (24)
    Brasil x Itália - sexta-feira (26), às 15h
    Brasil x Eslovênia - sábado (27), às 15h30
    Brasil x Canadá - domingo (28), às 11h30

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    *horários de Brasília

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