Oscar Schmidt é homenageado na semifinal da Superliga Feminina

As homenagens à lenda do basquete Oscar Schmidt se estenderam às quadras de vôlei. Nesta sexta-feira (17), foi respeitado um minuto de silêncio antes do início do jogo entre Osasco e Minas, no Ginásio José Liberatti, válido pela semifinal da Superliga Feminina.

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A homenagem será repetida antes da semifinal entre Sesc Flamengo e Praia Clube, ainda na noite desta sexta-feira, e na partida válida pela semifinal da Superliga B masculina, neste sábado (18), entre Norde Vôlei e Araguari Vôlei.

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Em nota, a Confederação Brasileira de Vôlei (CBV) lamentou o falecimento de Oscar Schmidt e prestou condolências à família e amigos do ícone do esporte brasileiro e mundial.

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Oscar Schmidt falece aos 68 anos

Aos 68 anos, Oscar Schmidt morreu poucos minutos após receber atendimento médico por um mal-estar, nesta sexta-feira (17). A lenda do esporte deixa uma legião de fãs ao redor do globo, além de recordes e feitos que marcaram a história da modalidade.

Após se sentir mal, Oscar foi encaminhado para o Hospital e Maternidade Municipal Santa Ana (HMSA), em Santana do Parnaíba, em São Paulo. Ele sofreu uma parada cardiorrespiratória.

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Oscar Schmidt conviveu com um tumor cerebral ao longo dos últimos 15 anos de sua vida. Diagnosticado em 2011, o ex-atleta passou por procedimentos cirúrgicos e diferentes etapas de tratamento ao longo dos anos, mas, em 2022, optou por encerrar as sessões de quimioterapia.

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