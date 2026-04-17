Oscar Schmidt é homenageado na semifinal da Superliga Feminina
Ídolo do basquete faleceu nesta sexta, aos 68 anos
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As homenagens à lenda do basquete Oscar Schmidt se estenderam às quadras de vôlei. Nesta sexta-feira (17), foi respeitado um minuto de silêncio antes do início do jogo entre Osasco e Minas, no Ginásio José Liberatti, válido pela semifinal da Superliga Feminina.
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A homenagem será repetida antes da semifinal entre Sesc Flamengo e Praia Clube, ainda na noite desta sexta-feira, e na partida válida pela semifinal da Superliga B masculina, neste sábado (18), entre Norde Vôlei e Araguari Vôlei.
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Em nota, a Confederação Brasileira de Vôlei (CBV) lamentou o falecimento de Oscar Schmidt e prestou condolências à família e amigos do ícone do esporte brasileiro e mundial.
Oscar Schmidt falece aos 68 anos
Aos 68 anos, Oscar Schmidt morreu poucos minutos após receber atendimento médico por um mal-estar, nesta sexta-feira (17). A lenda do esporte deixa uma legião de fãs ao redor do globo, além de recordes e feitos que marcaram a história da modalidade.
Após se sentir mal, Oscar foi encaminhado para o Hospital e Maternidade Municipal Santa Ana (HMSA), em Santana do Parnaíba, em São Paulo. Ele sofreu uma parada cardiorrespiratória.
Oscar Schmidt conviveu com um tumor cerebral ao longo dos últimos 15 anos de sua vida. Diagnosticado em 2011, o ex-atleta passou por procedimentos cirúrgicos e diferentes etapas de tratamento ao longo dos anos, mas, em 2022, optou por encerrar as sessões de quimioterapia.
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