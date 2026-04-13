Osasco reage e vence Minas de virada na semifinal da Superliga Feminina

Na noite desta segunda-feira (13), o Osasco venceu o Minas por 3 sets a 1, de virada, na abertura de série melhor de três válida pela semifinal da Superliga Feminina 25/26. A partida disputada na Arena UniBH terminou com as parciais 26/28, 25/22, 25/18 e 28/26.

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Eleita melhor atleta em quadra, a ponteira Caitie Baird foi o principal destaque do jogo junto com a oposta argentina Bianca Cugno. Elas fizeram 21 e 22 pontos para a equipe paulista, respectivamente. Pelo lado minastenista, a americana Hilary Johnson foi a maior pontuadora, também com 22 acertos.

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Com o resultado, o atual campeão da Superliga pode garantir uma nova classificação para a final em casa, na próxima sexta-feira (17). Os times se enfrentam a partir das 21h (de Brasília), no Ginásio José Liberatti. Em caso de vitória do Minas, a decisão fica para o jogo 3, em Belo Horizonte.

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Como foi o jogo?

Minas x Osasco pela semifinal da Superliga Feminina 25/26 (Foto: Hedgard Moraes/MTC)

As equipes fizeram duas parciais iniciais equilibradas, com grandes atuações das jogadoras de extremidade. O Minas levou a melhor no primeiro set, enquanto o Osasco empatou na sequência.

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No terceiro set, as mandantes chegaram a abrir seis pontos de vantagem no 14 a 8. Naquele momento, o time mineiro apresentava alta efetividade na virada de bola, com Julia Kudiess aparecendo como opção no ataque ao lado de Hilary Johnson e Maria Khaletskaia. Porém, na passagem de Valquíria pelo saque, o Osasco não só cortou a diferença, como embalou uma verdadeira reação. O clube da Grande São Paulo fez uma parcial de 18 pontos contra quatro.

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No quarto set, a disputa ficou novamente acirrada. O Minas chegou a ter o primeiro set point, mas foi o Osasco quem ficou com a vitória, com dois pontos seguidos de Caitie Baird para fechar o placar.

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