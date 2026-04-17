Campeã olímpica tenta parar maior pontuadora da Superliga em Sesc Flamengo x Praia Clube

O Praia Clube tem nas mãos a chance de voltar a figurar entre os finalistas da Superliga Feminina 2025/26 nesta sexta-feira (17), quando enfrenta o Sesc RJ Flamengo pelo jogo 2 da semifinal, no Maracanãzinho, a partir das 21h (de Brasília). Um dos trunfos da equipe de Uberlândia é a central Adenízia, campeã olímpica em Londres 2012, que carrega uma dupla responsabilidade em quadra. Além de se apresentar como opção no ataque, ela terá novamente a missão de neutralizar a maior pontuadora da competição: a ponteira norte-americana Simone Lee, responsável por 480 pontos do Rubro-Negro.

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Em fase artilheira, Adenízia divide o foco com o bloqueio pelo Praia Clube

Adenízia em ação na semifinal da Superliga Feminina 25/26 (Foto: Bruno Cunha)

Com 48 pontos - 34 só de ataque - nas quartas de final da Superliga, Adenízia foi decisiva para a classificação do Praia Clube diante do Sesi Bauru. A central de 39 anos foi a maior pontuadora da equipe na soma dos três jogos, com média de 16 pontos por partida e 4,36 por set.

Na abertura da série válida pela semifinal, a capitã repetiu o bom aproveitamento ofensivo virando 12 bolas. Com mais um ponto de saque e outro de bloqueio, a jogadora totalizou 14 e terminou como principal pontuadora na vitória do clube do Triângulo Mineiro por 3 sets a 0, que abriu o caminho para um possível retorno à final depois de dois anos.

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Apesar de ter dado conta do ataque com eficácia e variedade de golpes, Adenízia também entende que, para conseguir a vitória fora de casa, o Praia Clube depende do sistema de bloqueio estar refinado para impedir as investidas de Simone Lee, do Sesc RJ Flamengo. A central reconhece o tamanho do desafio, mas confia no saque para poder armar o sistema defensivo e parar a atacante.

— Eu sei que a Simone Lee tá fazendo uma Superliga extraordinária. Ela, como atacante, não tem o que falar, é maravilhosa. É um desafio para mim. Eu treino muito, sabendo que ela vai vir forte e que o bloqueio é uma arma nossa. Mas, é saber que eu tenho que ter paciência, porque ela vai fazer o ponto. Quando eu pego, eu fico muito feliz, porque é um trabalho que não é só do bloqueio. Vem primeiro de um bom saque, pra que eu faça bem essa leitura e possa armar todo esse sistema defensivo da minha equipe.

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Ofuscada pelo saque, Simone Lee busca remontada pelo Sesc Flamengo

Simone Lee em ação na semifinal da Superliga Feminina 25/26 (Foto: Bruno Cunha)

A estratégia adotada pelo Praia Clube de sacar em cima de Simone Lee-Wank tirou a maior pontuadora da Superliga do primeiro jogo da semifinal. O principal nome ofensivo do Sesc RJ Flamengo recebeu apenas 19 bolas, 18 a menos que na segunda partida contra o Mackenzie pelas quartas de final, que teve a mesma quantidade de sets. Com menos oportunidades, a ponteira americana também fez menos pontos: foram só oito acertos no ataque, muito abaixo dos 21 marcados no compromisso anterior.

Aos 29 anos, Lee disputa sua primeira temporada no Brasil e, com contrato renovado, já é permanência certa no elenco do Sesc RJ Flamengo para o próximo ano. A atleta dos Estados Unidos revelou que não tinha expectativas definidas quando veio jogar no Rio de Janeiro, mas afirmou que está feliz com a contribuição individual para o time e concentrada na sequência decisiva de jogos que vem pela frente.

— Honestamente, eu nem sabia o que esperar da Superliga no geral. É incrível estar nessa posição, com certeza, mas é mais importante que vençamos as próximas partidas. É maravilhoso jogar com essas garotas, porém, no fim do dia, é um jogo coletivo. Nós trabalhamos muito duro por um objetivo, e eu acredito que podemos alcançá-lo se trabalharmos juntas.

Praia Clube 3 x 0 Sesc Flamengo - Jogo 1

Adenízia vibra ao marcar ponto em Praia Clube x Sesc Flamengo (Foto: Bruno Cunha)

O Praia Clube não deu chances ao Sesc RJ Flamengo e venceu o primeiro jogo da semifinal da Superliga Feminina 2025/26 por 3 sets a 0, parciais de 25/22, 25/23 e 25/16. O confronto que abriu a série melhor de três foi realizado no ginásio do Uberlândia Tênis Clube. A ponteira Michelle Pavão, com 12 pontos, foi eleita melhor jogadora em quadra e recebeu o Troféu VivaVôlei, enquanto a central da Adenízia foi a maior pontuadora do duelo com 14 acertos.

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