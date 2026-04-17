Júlia Kudiess adia despedida do Minas e pede agressividade em casa

O Minas entrou em quadra contra o Osasco, na noite desta sexta-feira (17), com a missão de empatar a série semifinal da Superliga Feminina de Vôlei e levar a decisão para Belo Horizonte. Eleita a melhor jogadora da partida, a central Júlia Kudiess foi uma das mais empenhadas na tarefa, afinal, a vitória por 3 sets a 0 adiou sua despedida do clube.

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Júlia, que está de saída para o vôlei italiano, contribuiu com 13 pontos na vitória do Minas. Bastante vibrante em quadra, ela trocou um longo abraço com a companheira de equipe e de posição, Thaisa, após a partida. A jovem jogadora admitiu que a reta final tem sido de fortes emoções.

— Eu chorei em todos os jogos, mas falei que não ia chorar nesse porque não seria o último. Eu sei que como central, a gente não está ali para ser a maior pontuadora, mas o que me deixa motivada é receber bola, é tocar na bola. Então eu sabia que isso ia ser importante e tentei fazer isso desde o início - disse.

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Curiosamente, até aqui o duelo entre Minas e Osasco por uma vaga na decisão da Superliga tem sido dos visitantes. No primeiro jogo, em Belo Horizonte, as paulistas saíram com a vitória, também em sets diretos. Para Júlia, a pressão da torcida adversária funcionou como um combustível.

— Acho que a gente precisa entrar com essa energia, como se fosse um ginásio que está torcendo contra a gente para que a gente prove que a gente consegue - projetou.

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A central Júlia Kudiess foi eleita a melhor em quadra na vitória sobre o Osasco (Foto: Carol Oliveira/ Osasco Voleibol Clube)

Agressividade no ataque

Júlia Kudiess destacou a mudança de postura do Minas em relação ao primeiro duelo do OSasco, em que a equipe cometeu erros importantes e desperdiçou contra-ataques. Desta vez, segundo a jogadora, a agressividade ofensiva prevaleceu, o que ela acredita que será o diferencial em Belo Horizonte.

— A gente conseguiu manter a agressividade no ataque, muitas vezes no último jogo a gente só colocava a bola do lado de lá e não dá pra fazer isso, ou elas vêm com tudo. São escolhas que a gente faz pra posicionar a defesa, e hoje deu muito certo, as meninas subiram muito a bola - finalizou.

O terceiro jogo da semifinal entre Minas e Osasco está marcado para a próxima sexta-feira (24), às 18h30 (horário de Brasília), na Arena UniBH.

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