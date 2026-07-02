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AO VIVO: Assista ao duelo entre Espanha e Áustria com o Lance!TV

Duelo é válido pela fase de 16 avos de final da Copa do Mundo

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
02/07/2026 14:30
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Nesta quinta-feira (2), Espanha e Áustria se enfrentam às 16h (de Brasília), pela fase de 16 avos de final da Copa do Mundo de 2026. E você pode assistir a esse confronto com o Lance!TV ao vivo, conferindo todas as reações em relação ao que acontece no duelo. Clique aqui para assistir.

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    Direto da redação do Lance!, Lucas Borges e Felipe Ruggeri vão reagir, de um jeito descontraído, a todos os lances e momentos da partida. A dupla estará ao vivo a partir das 15h30 para contar a história e assistir ao jogo junto com você.

    ⚽ Espanha x Áustria: como chegam as equipes?

    A Espanha confirmou o favoritismo no grupo H da Copa do Mundo, apesar de um susto inicial. Logo na estreia, com o astro Lamine Yamal iniciando no banco após se recuperar de lesão sofrida pelo Barcelona, a equipe de Luis de la Fuente empatou sem gols com Cabo Verde, que surpreendeu o mundo com uma atuação aguerrida.

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    • Entretanto, nos jogos seguintes, a Fúria encaixou duas vitórias, ainda que protocolares, sobre Arábia Saudita e Uruguai, para confirmar a liderança da chave e avançar ao mata-mata sem dar espaço para fantasmas de eliminações precoces em Copas anteriores.

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    Espanha x Áustria - Alex Baena
    Yamal, Pedri e Baena são algumas das esperanças da Espanha contra a Áustria (Foto: Ulises Ruiz/AFP)

    Já a Áustria viveu uma fase inicial de emoções oscilantes. Na estreia, superou a Jordânia em vitória construída na segunda etapa, mas encarou a Argentina e viu Messi em dia inspirado para se tornar, isoladamente, o maior artilheiro da história dos Mundiais ao marcar os dois gols da partida.

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    Na última rodada, o Wunderteam chegou empatado com a Argélia em pontos, com três cada, e precisava apenas de um empate. O duelo se construía para um 2 a 2, até que Mahrez marcou o que parecia ser o gol da vitória dos africanos aos 50 minutos do segundo tempo; no lance seguinte, os austríacos foram salvos pelo tento de Kalajdzic e avançaram de forma heroica.

    Espanha x Áustria - Sabitzer
    Sabitzer é um dos destaques da Áustria para o duelo com a Espanha (Foto: Juan Mabromata/AFP)

    A bola rola para Espanha Áustria às 16h (de Brasília), no SoFi Stadium, em Los Angeles, Califórnia (EUA), pela fase de 16 avos. Quem avançar enfrenta o vencedor de Portugal e Croácia, que acontece também nesta quinta, mas às 20h.

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