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Em clima de Copa, Brasil e Argentina fazem clássico de opostos na VNL

Jogo deste domingo (14) encerra a primeira semana da competição

PorBeatriz PinheiroSão Paulo (SP)
14/06/2026 16:00
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Brasil lidera a classificação da VNL com 100% de aproveitamento
Brasil lidera a classificação da VNL com 100% de aproveitamento (Foto: Patricy Albuquerque/ Soho/ CBV)

Seja em campo ou nas quadras, a rivalidade Brasil e Argentina é sempre quente. Em clima de Copa do Mundo, as seleções disputam um clássico de opostos no encerramento da primeira semana da Liga das Nações de Vôlei (VNL), neste domingo (14). De um lado, os brasileiros seguem com 100% de aproveitamento, com o apoio da torcida em casa. De outro, os argentinos, ainda sem pontuar, precisam reagir para a sequência do torneio.

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    Em busca do time ideal neste ciclo, Bernardinho tem aproveitado a primeira semana para fazer testes no elenco e fez mudanças na lista de relacionados para o clássico. Lucarelli, titular nos jogos contra Irã e Bélgica, sentiu um desconforto na coxa antes do duelo com a Sérvia e segue poupado neste domingo (14). Entre as novidades entre os convocados, estão os retornos de Arthur Bento e Matheus Pinta.

    O Brasil vem embalado após a vitória sobre a Sérvia, no último sábado (13), por 3 sets a 0, com parciais de 25/22, 25/18 e 25/22. Somando-se às vitórias sobre Irã e Bélgica, ambas por 3 a 1, a seleção alcançou os nove pontos e lidera a tabela de classificação.

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    Já a Argentina chega ao clássico como a única seleção que ainda não pontuou na primeira semana da VNL, com derrotas para Sérvia (3 a 1), Irã (3 a 0) e Bulgária (3 a 1), e o último lugar na tabela de classificação. Mas isso não significa que o Brasil espere um jogo fácil pela frente. À beira da quadra adversária, estará Horacio Dileo, técnico do Campinas e um profundo conhecedor do vôlei brasileiro. Ele assumiu o comando da seleção argentina em novembro de 2025.

    — É um rival tradicional, sempre difícil. Em qualquer situação, Brasil e Argentina é sempre um jogo de pressão. É um time de garra, como de costume das seleções argentinas, e muito técnico. Ele (Horacio Dileo) conhece muito os nossos jogadores, o que torna nossa missão muito mais difícil, não tem muitos segredos para um treinador como ele - avaliou Bernardinho.

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    Argentina busca primeira vitória na Liga das Nações de Vôlei 2026
    Argentina busca primeira vitória na Liga das Nações de Vôlei 2026 (Foto: Volleyball World)

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    Veja os relacionados do Brasil para o clássico

    LEVANTADORES

    • Cachopa
    • Brasília

    OPOSTOS

    • Bryan
    • Darlan

    PONTEIROS

    • Adriano
    • Douglas Souza
    • Honorato
    • Arthur Bento

    CENTRAIS

    • Flávio
    • Judson
    • Matheus Pinta
    • Barreto

    LÍBEROS

    • Maique
    • Pureza

    🏐 Aposte na vitória da Seleção Brasileira na VNL
    *É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

    🏐✅ Ficha técnica
    VNL Masculina 2026
    Brasil x Argentina

    📅 Data e horário: domingo, 14 de junho de 2026, às 18h (de Brasília)
    📍 Local: Arena Nilson Nelson, em Brasília (DF)
    📺 Onde assistir: SporTV 2 (TV por assinatura) e VBTV (streaming oficial da Federação Internacional de Voleibol)

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