Em clima de Copa, Brasil e Argentina fazem clássico de opostos na VNL Jogo deste domingo (14) encerra a primeira semana da competição

Seja em campo ou nas quadras, a rivalidade Brasil e Argentina é sempre quente. Em clima de Copa do Mundo, as seleções disputam um clássico de opostos no encerramento da primeira semana da Liga das Nações de Vôlei (VNL), neste domingo (14). De um lado, os brasileiros seguem com 100% de aproveitamento, com o apoio da torcida em casa. De outro, os argentinos, ainda sem pontuar, precisam reagir para a sequência do torneio.

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Em busca do time ideal neste ciclo, Bernardinho tem aproveitado a primeira semana para fazer testes no elenco e fez mudanças na lista de relacionados para o clássico. Lucarelli, titular nos jogos contra Irã e Bélgica, sentiu um desconforto na coxa antes do duelo com a Sérvia e segue poupado neste domingo (14). Entre as novidades entre os convocados, estão os retornos de Arthur Bento e Matheus Pinta.

O Brasil vem embalado após a vitória sobre a Sérvia, no último sábado (13), por 3 sets a 0, com parciais de 25/22, 25/18 e 25/22. Somando-se às vitórias sobre Irã e Bélgica, ambas por 3 a 1, a seleção alcançou os nove pontos e lidera a tabela de classificação.

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Já a Argentina chega ao clássico como a única seleção que ainda não pontuou na primeira semana da VNL, com derrotas para Sérvia (3 a 1), Irã (3 a 0) e Bulgária (3 a 1), e o último lugar na tabela de classificação. Mas isso não significa que o Brasil espere um jogo fácil pela frente. À beira da quadra adversária, estará Horacio Dileo, técnico do Campinas e um profundo conhecedor do vôlei brasileiro. Ele assumiu o comando da seleção argentina em novembro de 2025.

— É um rival tradicional, sempre difícil. Em qualquer situação, Brasil e Argentina é sempre um jogo de pressão. É um time de garra, como de costume das seleções argentinas, e muito técnico. Ele (Horacio Dileo) conhece muito os nossos jogadores, o que torna nossa missão muito mais difícil, não tem muitos segredos para um treinador como ele - avaliou Bernardinho.

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Argentina busca primeira vitória na Liga das Nações de Vôlei 2026 (Foto: Volleyball World)

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Veja os relacionados do Brasil para o clássico

LEVANTADORES

Cachopa

Brasília

OPOSTOS

Bryan

Darlan

PONTEIROS

Adriano

Douglas Souza

Honorato

Arthur Bento

CENTRAIS

Flávio

Judson

Matheus Pinta

Barreto

LÍBEROS

Maique

Pureza

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🏐✅ Ficha técnica

VNL Masculina 2026

Brasil x Argentina

📅 Data e horário: domingo, 14 de junho de 2026, às 18h (de Brasília)

📍 Local: Arena Nilson Nelson, em Brasília (DF)

📺 Onde assistir: SporTV 2 (TV por assinatura) e VBTV (streaming oficial da Federação Internacional de Voleibol)