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Entenda comemoração de Enzo Fernández em Inglaterra x Argentina

Meia foi responsável pelo gol de empate no confronto

PorLance!Rio de Janeiro (RJ)
15/07/2026 19:46
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Enzo Fernández comemora gol de empate para a Argentina diante da Inglaterra
Enzo Fernández comemora gol de empate para a Argentina diante da Inglaterra (Foto: Thomas Coex/AFP)

O meia Enzo Fernández foi o responsável por marcar o primeiro gol da Argentina na vitória sobre a Inglaterra por 2 a 1, nesta quarta-feira (15), pela semifinal da Copa do Mundo. Na comemoração, a postura do jogador chamou atenção.

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    Para festejar o feito, que empatava a partida no momento, Enzo Fernández colocou a mão atrás das orelhas, em tom de provocação. Depois, ele fez um sinal de "fala muito". O fato aconteceu diante de provocações antes da decisão.

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    O ex-jogador, Gary Neville, atual comentarista do canal ITV Sport, afirmou não conseguir imaginar a Inglaterra marcando menos de dois gols contra os defensores argentinos. Ele chegou a classificar Cristian Romero e Lisandro Martínez como "os piores zagueiros do mundo".

    John Terry completou o cenário ao declarar que, "jogador a jogador", considerava o elenco inglês superior ao argentino: "Não estou preocupado com a Argentina. Acho que, jogador a jogador, somos melhores. Parece que chegou a hora e está tudo conspirando a favor."

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    • A imprensa britânica, por sua vez, debateu possíveis favorecimentos da arbitragem à Argentina e destacou o retrospecto do árbitro Ismail Elfath em jogos com Messi. Nesse contexto, a dupla de gestos de Enzo ganha uma leitura mais direta: uma resposta ao conjunto de falas que antecedeu o duelo; dirigida à imprensa, aos torcedores ou aos próprios jogadores ingleses.

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    A partida começou truncada, com bate boca entre os jogadores logo aos dois minutos após falta dura de Enzo Fernández em Elliot Anderson. Mesmo com a bola rolando pouco, as duas seleções tiveram equilíbrio na posse de bola, mas sem ter muita efetividade. Após a pausa para a hidratação, a Inglaterra levou perigo em duas faltas alçadas na área, mas foi a Argentina que levou perigo em chute de Enzo Fernández, que quase marcou golaço, mas a finalização foi para fora.

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    Antes do intervalo, a partida segiu pegada, com muitas faltas, mas com a Inglaterra ocupando mais o campo de ataque. Porém, a Argentina conseguiu se defender e levar a partida empatada ao segundo tempo.

    Sem alterações no intervalo, a Argentina voltou melhor e teve duas grandes chances com Julián Alvarez, mas Jordan Pickford fez duas defesas para salvar os ingleses. Os argentinos seguiram pressionando, em transição rápida da Inglaterra, Morgan Rogers recebeu na ponta-esquerda e cruzou para área. Na segunda trave, Anthony Gordon se antecipou a marcação para completar o cruzamento e abrir o placar aos Leões.

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    No lance seguinte ao gol, a Argentina foi ao ataque com Guiliano Simeone, que saiu livre nas costas da marcação inglesa. Porém, Djed Spence se recuperou e conseguiu desarmar o meia argentino no momento da finalização e evitar o perigo de gol. Os argentinos seguiram pressionando em busca do empate e, após cruzamento de Messi, Nico González cabeceou perto da pequena área, mas Jordan Pickford realizou grande defesa para evitar o gol.

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    Após a pausa para a hidratação, a Argentina seguiu na pressão e quase empatou com Mac Allister, que recebeu cruzamento de De Paul, mas acertou a trave. A Inglaterra seguiu se recuando, com substituições defensivas, mas a Argentina conseguiu chegar ao gol de empate com golaço de Enzo Fernández, que arriscou de fora da área para superar Pickford e deixar tudo igual em Atlanta aos 41 minutos.

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    Nos acréscimos, a Argentina seguiu sem deixar a Inglaterra respirar e ficou perto de virar com chute de fora da área de Mac Allister, mas acertou a trave. Porém, no rebote, Lionel Messi cruzou para a área e encontrou Lautaro Martínez na segunda trave, que cabeceou livre para marcar o gol da vitória e da classificação da Argentina.

    A Inglaterra tentou empate no fim, mas a Argentina não sofreu sustos e conseguiu se garantir na decisão da Copa do Mundo de 2026 para encarar a Espanha.

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    O atacante argentino #22 Lautaro Martinez comemora com o atacante #10 Lionel Messi, marcando o segundo gol de sua equipe durante a semifinal do torneio da Copa do Mundo de 2026 entre Inglaterra e Argentina
    O atacante argentino #22 Lautaro Martinez comemora com o atacante #10 Lionel Messi, marcando o segundo gol de sua equipe durante a semifinal do torneio da Copa do Mundo de 2026 entre Inglaterra e Argentina (Foto: Thomas COEX / AFP)
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