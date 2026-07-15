Capitão da Espanha em 2010 dispara contra a Inglaterra de Tuchel: 'Covarde'
Casillas não poupou as palavras ao criticar postura de jogo de Tuchel, na Inglaterra
Capitão da Espanha no primeiro e único título mundial da Fúria, em 2010, Iker Casillas utilizou suas redes sociais para criticar a seleção da Inglaterra, que perdeu a semifinal da Copa do Mundo para a Argentina de Lionel Messi. Confira o que disse o ex-goleiro.
Rooney detona Inglaterra após virada da Argentina: ‘Momento de pânico’
Jornais argentinos celebram virada sobre a Inglaterra: ‘Puro coração’
Tuchel se defende após eliminação da Inglaterra: ‘Sem arrependimentos’
➡️ Garantido na final, Messi pode igualar Cafu em recorde histórico
Veja o post que Casillas fez no X, antigo Twitter.
Tradução: Inglaterra fez o gol e recuou. Postura covarde. Não saíram da área e permitiram que a Argentina chegar mais. O desfecho lógico aconteceu.
➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas
➡️ Aposte na final da Copa do Mundo
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.
Como foi a semifinal entre Inglaterra e Argentina?
O primeiro tempo foi marcado pelo equilíbrio e por muitas faltas, com um bate-boca logo nos minutos iniciais após uma entrada dura de Enzo Fernández em Elliot Anderson. As duas seleções dividiram a posse de bola, mas criaram poucas oportunidades. A Inglaterra levou perigo em cobranças de falta para a área, enquanto a melhor chance da Argentina veio em um chute de Enzo Fernández, que passou perto da meta. Antes do intervalo, os ingleses passaram a ocupar mais o campo de ataque, mas a defesa argentina segurou o empate.
Na segunda etapa, a Argentina voltou mais agressiva e criou duas boas oportunidades com Julián Álvarez, parando em grandes defesas de Jordan Pickford. Apesar da pressão argentina, foi a Inglaterra quem abriu o placar em um contra-ataque: Morgan Rogers cruzou da esquerda e Anthony Gordon apareceu na segunda trave para marcar.
A Argentina respondeu imediatamente e manteve a pressão em busca do empate. Pickford voltou a salvar a Inglaterra em cabeceio de Nico González, enquanto Mac Allister acertou a trave após cruzamento de De Paul. A insistência argentina foi premiada aos 41 minutos, quando Enzo Fernández acertou um belo chute de fora da área para empatar a partida.
Nos acréscimos, a equipe sul-americana manteve o domínio. Mac Allister voltou a acertar a trave e, no rebote, Lionel Messi cruzou para Lautaro Martínez, que cabeceou livre para marcar o gol da vitória por 2 a 1, garantindo a classificação da Argentina.
Copa do Mundo 2026
Entenda comemoração de Enzo Fernández em Inglaterra x ArgentinaHá 7 minutos
Copa do Mundo 2026
Rooney detona Inglaterra após virada da Argentina: 'Momento de pânico'Há 13 minutos
Copa do Mundo 2026
Lautaro Martínez se emociona e profetiza gol da classificação da Argentina na CopaHá 13 minutos
Copa do Mundo 2026
Jornais argentinos celebram virada sobre a Inglaterra: 'Puro coração'Há 27 minutos
Copa do Mundo 2026
Tuchel se defende após eliminação da Inglaterra: 'Sem arrependimentos'Há 39 minutos
Copa do Mundo 2026
Messi e Yamal se encontram em final da Copa do Mundo anos após foto icônicaHá 42 minutos
Mais LANCE!