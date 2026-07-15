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Capitão da Espanha em 2010 dispara contra a Inglaterra de Tuchel: 'Covarde'

Casillas não poupou as palavras ao criticar postura de jogo de Tuchel, na Inglaterra

PorLucas CremoneseSão Paulo (SP)
15/07/2026 19:51
Supervisionado porLeonardo Damico,
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Thomas Tuchel em Inglaterra 1x2 Argentina pela semifinal da Copa do Mundo
Thomas Tuchel em Inglaterra 1x2 Argentina pela semifinal da Copa do Mundo (Foto: Justin Setterfield/Getty Images/AFP)

Capitão da Espanha no primeiro e único título mundial da Fúria, em 2010, Iker Casillas utilizou suas redes sociais para criticar a seleção da Inglaterra, que perdeu a semifinal da Copa do Mundo para a Argentina de Lionel Messi. Confira o que disse o ex-goleiro.

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    Veja o post que Casillas fez no X, antigo Twitter.

    Tradução: Inglaterra fez o gol e recuou. Postura covarde. Não saíram da área e permitiram que a Argentina chegar mais. O desfecho lógico aconteceu.

    Casillas jogando pela Espanha
    Iker Casillas jogando pela Espanha (Foto: AFP / JOSE JORDAN)

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    Como foi a semifinal entre Inglaterra e Argentina?
    O primeiro tempo foi marcado pelo equilíbrio e por muitas faltas, com um bate-boca logo nos minutos iniciais após uma entrada dura de Enzo Fernández em Elliot Anderson. As duas seleções dividiram a posse de bola, mas criaram poucas oportunidades. A Inglaterra levou perigo em cobranças de falta para a área, enquanto a melhor chance da Argentina veio em um chute de Enzo Fernández, que passou perto da meta. Antes do intervalo, os ingleses passaram a ocupar mais o campo de ataque, mas a defesa argentina segurou o empate.

    Na segunda etapa, a Argentina voltou mais agressiva e criou duas boas oportunidades com Julián Álvarez, parando em grandes defesas de Jordan Pickford. Apesar da pressão argentina, foi a Inglaterra quem abriu o placar em um contra-ataque: Morgan Rogers cruzou da esquerda e Anthony Gordon apareceu na segunda trave para marcar.

    A Argentina respondeu imediatamente e manteve a pressão em busca do empate. Pickford voltou a salvar a Inglaterra em cabeceio de Nico González, enquanto Mac Allister acertou a trave após cruzamento de De Paul. A insistência argentina foi premiada aos 41 minutos, quando Enzo Fernández acertou um belo chute de fora da área para empatar a partida.

    Nos acréscimos, a equipe sul-americana manteve o domínio. Mac Allister voltou a acertar a trave e, no rebote, Lionel Messi cruzou para Lautaro Martínez, que cabeceou livre para marcar o gol da vitória por 2 a 1, garantindo a classificação da Argentina.

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