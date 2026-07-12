Flaco López projeta duelo entre Argentina e Inglaterra: 'Muita dor'
Atacante do Palmeiras celebra classificação da Albiceleste no Mundial
Atacante do Palmeiras, Flaco López projetou o duelo entre Argentina e Inglaterra, pela semifinal da Copa do Mundo. O centroavante explicou a importância do confronto por conta das rivalidades que vão além das quatro linhas por conta da Guerra das Malvinas.
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- Além das quatro linhas, é um confronto que tem muita história, muita dor e por coisa por trás. Vamos jogar como jogamos todos os jogos: até o último segundo, deixando a vida. Obviamente que é um jogo especial, uma semifinal de Copa, uma partida que sempre sonhamos em jogar e não precisamos de mais motivação do que isso. Os grandes jogadores vivem para esses jogos e estamos preparados para o que vem.
Dentro de campo, Argentina e Inglaterra se enfrentaram na Copa do Mundo de 1986, que ficou marcada pelo gol de mão de Diego Maradona. Naquela ocasião, a Albiceleste levou a melhor por 2 a 1 em um duelo válido pelas quartas de final do Mundial, que culminou com o segundo título da competição dos hermanos.
Na quarta-feira (15), Argentina e Inglaterra duelam por uma vaga na grande final da Copa do Mundo de 2026, às 16h (de Brasília). A equipe de Lionel Scaloni conquistou a vaga após a vitória por 3 a 1 sobre a Suíça na prorrogação das quartas de final.
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