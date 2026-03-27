Análise: Sesi Bauru sofre sem Darlan e Lukas Bergmann e fica fora dos playoffs da Superliga
Campeão da temporada retrasada sente ausências e termina a competição em nono lugar
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Restando somente uma rodada para o fim da fase classificatória da Superliga Masculina, todos os oito classificados para os playoffs já estão definidos. E o Sesi Bauru, bicampeão e seis vezes finalista do torneio, não está entre eles.
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Na primeira temporada sem o oposto Darlan e o ponteiro Lukas Bergmann, jogadores da seleção brasileira e destaques na campanha do título de 23/24, a equipe comandada pelo técnico Anderson Rodrigues amargou a nona colocação na tabela. É a segunda vez em 17 anos na elite do vôlei brasileiro que o clube do interior paulista não avança ao mata-mata - a outra aconteceu em 20/21, quando terminou em 10º lugar, a quatro pontos da zona de rebaixamento.
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Desta vez o risco de queda não existe, mas a temporada fica igualmente marcada de forma negativa por um grupo que não conseguiu se encontrar na ausência de seus principais atletas. Nesta análise, o Lance! traz números que ilustram a falta que Darlan e Lukas Bergmann fizeram ao Sesi em 25/26.
Único time sem um oposto ou ponteiro como maior pontuador
Dentre os 12 participantes da Superliga, o único clube que não possui um atacante de extremidade como principal pontuador é justamente o Sesi Bauru. Com 246 pontos, o central Lucas Barreto divide o top 22 de maiores pontuadores com 12 opostos e nove ponteiros, aparecendo inclusive à frente dos companheiros Gabriel Vaccari e Marcos Júnior.
Maiores pontuadores da Superliga Masculina 25/26 até a 21ª rodada
|Ranking
|Atleta
|Pontos
|Time
|Posição
1º
Bryan
425
Guarulhos
Oposto
2º
Sabino
377
Suzano
Oposto
3º
Franco
344
Praia Clube
Oposto
4º
Davy Moraes
341
São José
Oposto
5º
Jaques
339
Joinville
Oposto
6º
Oppenkoski
336
Sada Cruzeiro
Oposto
7º
Adriano
326
Campinas
Ponteiro
8º
Hisham
318
Monte Carmelo
Oposto
9º
Daniel Felipe
298
Monte Carmelo
Ponteiro
10º
Paulo Vinicios
272
Praia Clube
Ponteiro
10º
Saliba
272
Goiás
Oposto
12º
Gui Amorim
248
Joinville
Ponteiro
13º
Barreto
246
Sesi Bauru
Central
14º
Robert
237
Suzano
Ponteiro
15º
Gabriel Vaccari
230
Sesi Bauru
Ponteiro
16º
Samuel
227
Minas
Oposto
17º
Marcos Júnior
220
Sesi Bauru
Oposto
17º
Leo Lukas
220
Minas
Ponteiro
19º
Marcus Coelho
217
Joinville
Ponteiro
20º
Bruno Lima
216
Campinas
Oposto
21º
Douglas Souza
212
Sada Cruzeiro
Ponteiro
22º
Wesleen
211
JF Vôlei
Oposto
Titular em 20 das 21 rodadas disputadas até aqui, Barreto se destacou em meio à ausência de uma bola de referência na equipe paulista. Ele encerra sua participação no campeonato isolado como maior bloqueador com 75 pontos - 21 de diferença para Judson, do Campinas, segundo colocado - e terceiro atacante mais eficiente com 53% de aproveitamento.
Indefinição na saída de rede
A princípio, o planejamento do Sesi Bauru era preencher o espaço deixado por Darlan com Éder Carbonera, central de origem e campeão olímpico na Rio 2016. Entretanto, a mudança drástica de posição não deu certo, e o agora oposto de 42 anos não teve continuidade atuando pela saída. O capitão do time foi escalado como titular apenas no Campeonato Paulista, enquanto na Superliga anotou 28 pontos em toda a temporada.
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Os jovens Marcos Júnior, que já estava no time, e Gui Araújo, contratado do Goiás, se alternaram na função, mas nenhum deles se firmou. Na Superliga, Marcos começou em quadra em 12 partidas, já Guilherme foi escolhido por Anderson Rodrigues em nove oportunidades, principalmente na reta final da competição.
Desempenho dos substitutos
Para o lugar de Bergmann, o Sesi Bauru trouxe de volta o ponteiro Gabriel Vaccari. Cria do projeto, o atleta de 29 anos teve sequência como titular e marcou 230 pontos em 21 rodadas da Superliga - 49 a menos que Lukas na temporada passada, no mesmo período.
Por outro lado, a comparação entre Marcos Júnior e Darlan é mais gritante. Sozinho, considerando o mesmo recorte das 21 primeiras partidas, o ex-oposto do Sesi foi responsável por 496 pontos na última Superliga - 77% de diferença em relação aos 220 pontos de Marcos no campeonato atual.
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A temporada de estreia de Darlan e Lukas Bergmann na Itália
Em sua temporada de estreia no voleibol internacional, Darlan Souza figura como 11º maior pontuador da Liga Italiana com 340 pontos (274 de ataque, 18 de bloqueio e 48 de saque). O Verona, time do oposto de 23 anos, conquistou a Copa Itália, foi vice-campeão da Supercopa da Itália e é semifinalista do campeonato nacional.
Pelo Piacenza, Lukas Bergmann acumula 64 pontos na Liga Italiana (52 de ataque, 3 de bloqueio e 9 de saque). A equipe do ponteiro de 22 anos ficou em terceiro lugar na Copa Itália, está na semifinal da Copa CEV - segundo torneio continental mais importante da Europa - e disputa o quinto e decisivo jogo da série de quartas de final do Italiano no próximo domingo (29), contra o Modena do compatriota Arthur Bento.
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Último compromisso do Sesi Bauru na Superliga Masculina
O Sesi Bauru recebe o São José nesta sexta-feira (27), às 21h (de Brasília), pela 22ª rodada da fase classificatória da Superliga Masculina 25/26. A partida acontece na Arena Paulo Skaf, em Bauru (SP), com transmissão do SporTV 4 e do serviço de streaming VBTV.
Independentemente do resultado, a equipe do treinador Anderson Rodrigues, que está em nono lugar com 26 pontos, não pode alterar sua posição. O adversário, por sua vez, está na 11ª colocação com 20 pontos e busca se livrar do rebaixamento.
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