Análise: Sesi Bauru sofre sem Darlan e Lukas Bergmann e fica fora dos playoffs da Superliga

Restando somente uma rodada para o fim da fase classificatória da Superliga Masculina, todos os oito classificados para os playoffs já estão definidos. E o Sesi Bauru, bicampeão e seis vezes finalista do torneio, não está entre eles.

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Na primeira temporada sem o oposto Darlan e o ponteiro Lukas Bergmann, jogadores da seleção brasileira e destaques na campanha do título de 23/24, a equipe comandada pelo técnico Anderson Rodrigues amargou a nona colocação na tabela. É a segunda vez em 17 anos na elite do vôlei brasileiro que o clube do interior paulista não avança ao mata-mata - a outra aconteceu em 20/21, quando terminou em 10º lugar, a quatro pontos da zona de rebaixamento.

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Desta vez o risco de queda não existe, mas a temporada fica igualmente marcada de forma negativa por um grupo que não conseguiu se encontrar na ausência de seus principais atletas. Nesta análise, o Lance! traz números que ilustram a falta que Darlan e Lukas Bergmann fizeram ao Sesi em 25/26.

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Único time sem um oposto ou ponteiro como maior pontuador

Lucas Barreto em ação pelo Sesi Bauru na Superliga Masculina (Foto: Reprodução)

Dentre os 12 participantes da Superliga, o único clube que não possui um atacante de extremidade como principal pontuador é justamente o Sesi Bauru. Com 246 pontos, o central Lucas Barreto divide o top 22 de maiores pontuadores com 12 opostos e nove ponteiros, aparecendo inclusive à frente dos companheiros Gabriel Vaccari e Marcos Júnior.

Maiores pontuadores da Superliga Masculina 25/26 até a 21ª rodada Ranking Atleta Pontos Time Posição 1º Bryan 425 Guarulhos Oposto 2º Sabino 377 Suzano Oposto 3º Franco 344 Praia Clube Oposto 4º Davy Moraes 341 São José Oposto 5º Jaques 339 Joinville Oposto 6º Oppenkoski 336 Sada Cruzeiro Oposto 7º Adriano 326 Campinas Ponteiro 8º Hisham 318 Monte Carmelo Oposto 9º Daniel Felipe 298 Monte Carmelo Ponteiro 10º Paulo Vinicios 272 Praia Clube Ponteiro 10º Saliba 272 Goiás Oposto 12º Gui Amorim 248 Joinville Ponteiro 13º Barreto 246 Sesi Bauru Central 14º Robert 237 Suzano Ponteiro 15º Gabriel Vaccari 230 Sesi Bauru Ponteiro 16º Samuel 227 Minas Oposto 17º Marcos Júnior 220 Sesi Bauru Oposto 17º Leo Lukas 220 Minas Ponteiro 19º Marcus Coelho 217 Joinville Ponteiro 20º Bruno Lima 216 Campinas Oposto 21º Douglas Souza 212 Sada Cruzeiro Ponteiro 22º Wesleen 211 JF Vôlei Oposto

Titular em 20 das 21 rodadas disputadas até aqui, Barreto se destacou em meio à ausência de uma bola de referência na equipe paulista. Ele encerra sua participação no campeonato isolado como maior bloqueador com 75 pontos - 21 de diferença para Judson, do Campinas, segundo colocado - e terceiro atacante mais eficiente com 53% de aproveitamento.

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Indefinição na saída de rede

Eder Carbonera, capitão do Sesi Bauru, mudou de posição com a saída de Darlan (Foto: Felipe Wiira/Sesi-SP)

A princípio, o planejamento do Sesi Bauru era preencher o espaço deixado por Darlan com Éder Carbonera, central de origem e campeão olímpico na Rio 2016. Entretanto, a mudança drástica de posição não deu certo, e o agora oposto de 42 anos não teve continuidade atuando pela saída. O capitão do time foi escalado como titular apenas no Campeonato Paulista, enquanto na Superliga anotou 28 pontos em toda a temporada.

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Os jovens Marcos Júnior, que já estava no time, e Gui Araújo, contratado do Goiás, se alternaram na função, mas nenhum deles se firmou. Na Superliga, Marcos começou em quadra em 12 partidas, já Guilherme foi escolhido por Anderson Rodrigues em nove oportunidades, principalmente na reta final da competição.

Marcos Júnior foi o oposto que mais atuou pelo Sesi Bauru desde a saída de Darlan (Foto: Reprodução)

Desempenho dos substitutos

Revelado no Sesi Bauru, Vaccari retornou ao clube após a saída de Lukas Bergmann (Foto: Polyanna Cocito)

Para o lugar de Bergmann, o Sesi Bauru trouxe de volta o ponteiro Gabriel Vaccari. Cria do projeto, o atleta de 29 anos teve sequência como titular e marcou 230 pontos em 21 rodadas da Superliga - 49 a menos que Lukas na temporada passada, no mesmo período.

Por outro lado, a comparação entre Marcos Júnior e Darlan é mais gritante. Sozinho, considerando o mesmo recorte das 21 primeiras partidas, o ex-oposto do Sesi foi responsável por 496 pontos na última Superliga - 77% de diferença em relação aos 220 pontos de Marcos no campeonato atual.

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Diferença de pontuação das duplas do Sesi Bauru na Superliga Masculina é de 53% (Reprodução)

A temporada de estreia de Darlan e Lukas Bergmann na Itália

Em sua temporada de estreia no voleibol internacional, Darlan Souza figura como 11º maior pontuador da Liga Italiana com 340 pontos (274 de ataque, 18 de bloqueio e 48 de saque). O Verona, time do oposto de 23 anos, conquistou a Copa Itália, foi vice-campeão da Supercopa da Itália e é semifinalista do campeonato nacional.

Pelo Piacenza, Lukas Bergmann acumula 64 pontos na Liga Italiana (52 de ataque, 3 de bloqueio e 9 de saque). A equipe do ponteiro de 22 anos ficou em terceiro lugar na Copa Itália, está na semifinal da Copa CEV - segundo torneio continental mais importante da Europa - e disputa o quinto e decisivo jogo da série de quartas de final do Italiano no próximo domingo (29), contra o Modena do compatriota Arthur Bento.

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Último compromisso do Sesi Bauru na Superliga Masculina

O Sesi Bauru recebe o São José nesta sexta-feira (27), às 21h (de Brasília), pela 22ª rodada da fase classificatória da Superliga Masculina 25/26. A partida acontece na Arena Paulo Skaf, em Bauru (SP), com transmissão do SporTV 4 e do serviço de streaming VBTV.

Independentemente do resultado, a equipe do treinador Anderson Rodrigues, que está em nono lugar com 26 pontos, não pode alterar sua posição. O adversário, por sua vez, está na 11ª colocação com 20 pontos e busca se livrar do rebaixamento.

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