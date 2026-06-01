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Oppenkoski pede dispensa da Seleção Brasileira de Vôlei

Alegando questões pessoais, oposto deixa a equipe de Bernardinho a nove dias da VNL

Guilherme Veiga Gonçalves Moreira
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porThiago Fernandes,
Dia 01/06/2026
20:06
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Oppenkoski vibra ao marcar ponto para o Sada Cruzeiro na final da Superliga contra o Campinas (Foto: Wander Roberto/Inovafoto/CBV)
imagem cameraOppenkoski vibra ao marcar ponto para o Sada Cruzeiro na final da Superliga contra o Campinas (Foto: Wander Roberto/Inovafoto/CBV)
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A nove dias da estreia do Brasil na Liga das Nações de Vôlei Masculino, o oposto Welinton Oppenkoski pediu dispensa da Seleção por motivos pessoais. A liberação do jogador do Sada Cruzeiro foi oficializada pela Confederação Brasileira de Voleibol (CBV), em comunicado divulgado nesta segunda-feira (1º).

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Oppenkoski era um dos quatro opostos convocados pelo técnico Bernardinho para a VNL, ao lado dos novatos Bryan e Samuel e do titular da posição nos últimos anos, Darlan. Ele vinha treinando junto com o grupo no Centro de Desenvolvimento de Voleibol (CBV), em Saquarema, no Rio de Janeiro.

Com 30 nomes, a lista larga de inscritos para a Liga das Nações conta ainda com Sabino e Chizoba como opções na saída de rede, porém estes não estão treinando com a equipe. Ainda não se sabe se Bernardinho chamará um dos dois para compor o elenco ou se seguirá com três opostos até o final da temporada.

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Oppenkoski recebe o prêmio de melhor jogador da final da Superliga Masculina (Foto: Wander Roberto/Inovafoto/CBV)
Oppenkoski recebe o prêmio de melhor jogador da final da Superliga Masculina (Foto: Wander Roberto/Inovafoto/CBV)

Campeão da Superliga com o Cruzeiro, Oppenkoski foi eleito melhor oposto do campeonato e melhor jogador da final. Foi também o segundo maior pontuador da competição, com 452 pontos, atrás apenas do jovem Bryan, do Guarulhos, que era seu concorrente de posição na Seleção Brasileira.

O Brasil estreia na Liga das Nações no dia 10 de junho, contra o Irã, às 20h (horário de Brasília). A primeira semana da fase classificatória do torneio acontece na Arena Nilson Nelson, em Brasília.

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Além da VNL, a Seleção disputa este ano o Sul-Americano, que concede ao campeão vaga nos Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028. O campeonato será realizado no Maracanãzinho, no Rio de Janeiro, entre os dias 15 e 20 de setembro.

CBV comunica dispensa de Oppenkoski dos treinos da Seleção Brasileira (Foto: Reprodução)
CBV comunica dispensa de Oppenkoski dos treinos da Seleção Brasileira (Foto: Reprodução)

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Confira a lista de Bernardinho após a dispensa de Oppenkoski

LEVANTADORES

  • Fernando Cachopa - Milano (ITA)
  • Gabriel Bieler - Suzano
  • Matheus Brasília - Sada Cruzeiro

OPOSTOS

  • Bryan - Guarulhos
  • Darlan - Verona (ITA)
  • Samuel - Minas

PONTEIROS

  • Adriano - Campinas
  • Arthur Bento - Modena (ITA)
  • Douglas Souza - Sada Cruzeiro
  • Honorato - Slepsk Suwalki (POL)
  • Leo Lukas (convidado) - Minas
  • Lucarelli - JTEKT Stings Aichi (JAP)
  • Lukas Bergmann - Piacenza (ITA)
  • Maicon - Gebze Belediyesi (TUR)
  • Paulo Vinicios (convidado) - Praia Clube
  • Robert (convidado) - Suzano

CENTRAIS

  • Barreto - Sesi Bauru
  • Flávio - Trentino (ITA)
  • Guilherme Voss - Tours (FRA)
  • Judson - Campinas
  • Matheus Pinta - Campinas
  • Thiery - Sesi Bauru

LÍBEROS

  • Douglas Pureza - Sesi Bauru
  • Maique - Guarulhos

🏐 Aposte na vitória da Seleção Brasileira na VNL
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