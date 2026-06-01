A nove dias da estreia do Brasil na Liga das Nações de Vôlei Masculino, o oposto Welinton Oppenkoski pediu dispensa da Seleção por motivos pessoais. A liberação do jogador do Sada Cruzeiro foi oficializada pela Confederação Brasileira de Voleibol (CBV), em comunicado divulgado nesta segunda-feira (1º).

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os esportes olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Oppenkoski era um dos quatro opostos convocados pelo técnico Bernardinho para a VNL, ao lado dos novatos Bryan e Samuel e do titular da posição nos últimos anos, Darlan. Ele vinha treinando junto com o grupo no Centro de Desenvolvimento de Voleibol (CBV), em Saquarema, no Rio de Janeiro.

Com 30 nomes, a lista larga de inscritos para a Liga das Nações conta ainda com Sabino e Chizoba como opções na saída de rede, porém estes não estão treinando com a equipe. Ainda não se sabe se Bernardinho chamará um dos dois para compor o elenco ou se seguirá com três opostos até o final da temporada.

continua após a publicidade

➡️ Jogadores da Seleção cancelam helicóptero no casamento de Douglas Souza; entenda

Oppenkoski recebe o prêmio de melhor jogador da final da Superliga Masculina (Foto: Wander Roberto/Inovafoto/CBV)

Campeão da Superliga com o Cruzeiro, Oppenkoski foi eleito melhor oposto do campeonato e melhor jogador da final. Foi também o segundo maior pontuador da competição, com 452 pontos, atrás apenas do jovem Bryan, do Guarulhos, que era seu concorrente de posição na Seleção Brasileira.

O Brasil estreia na Liga das Nações no dia 10 de junho, contra o Irã, às 20h (horário de Brasília). A primeira semana da fase classificatória do torneio acontece na Arena Nilson Nelson, em Brasília.

continua após a publicidade

Além da VNL, a Seleção disputa este ano o Sul-Americano, que concede ao campeão vaga nos Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028. O campeonato será realizado no Maracanãzinho, no Rio de Janeiro, entre os dias 15 e 20 de setembro.

CBV comunica dispensa de Oppenkoski dos treinos da Seleção Brasileira (Foto: Reprodução)

➡️ Lesões afastam Darlan e Lukas Bergmann de treinos da Seleção

Confira a lista de Bernardinho após a dispensa de Oppenkoski

LEVANTADORES

Fernando Cachopa - Milano (ITA)

Gabriel Bieler - Suzano

Matheus Brasília - Sada Cruzeiro

OPOSTOS

Bryan - Guarulhos

Darlan - Verona (ITA)

Samuel - Minas

PONTEIROS

Adriano - Campinas

Arthur Bento - Modena (ITA)

Douglas Souza - Sada Cruzeiro

Honorato - Slepsk Suwalki (POL)

Leo Lukas (convidado) - Minas

Lucarelli - JTEKT Stings Aichi (JAP)

Lukas Bergmann - Piacenza (ITA)

Maicon - Gebze Belediyesi (TUR)

Paulo Vinicios (convidado) - Praia Clube

Robert (convidado) - Suzano

CENTRAIS

Barreto - Sesi Bauru

Flávio - Trentino (ITA)

Guilherme Voss - Tours (FRA)

Judson - Campinas

Matheus Pinta - Campinas

Thiery - Sesi Bauru

LÍBEROS

Douglas Pureza - Sesi Bauru

Maique - Guarulhos

🏐 Aposte na vitória da Seleção Brasileira na VNL

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.