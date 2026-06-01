Oppenkoski pede dispensa da Seleção Brasileira de Vôlei
Alegando questões pessoais, oposto deixa a equipe de Bernardinho a nove dias da VNL
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A nove dias da estreia do Brasil na Liga das Nações de Vôlei Masculino, o oposto Welinton Oppenkoski pediu dispensa da Seleção por motivos pessoais. A liberação do jogador do Sada Cruzeiro foi oficializada pela Confederação Brasileira de Voleibol (CBV), em comunicado divulgado nesta segunda-feira (1º).
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Oppenkoski era um dos quatro opostos convocados pelo técnico Bernardinho para a VNL, ao lado dos novatos Bryan e Samuel e do titular da posição nos últimos anos, Darlan. Ele vinha treinando junto com o grupo no Centro de Desenvolvimento de Voleibol (CBV), em Saquarema, no Rio de Janeiro.
Com 30 nomes, a lista larga de inscritos para a Liga das Nações conta ainda com Sabino e Chizoba como opções na saída de rede, porém estes não estão treinando com a equipe. Ainda não se sabe se Bernardinho chamará um dos dois para compor o elenco ou se seguirá com três opostos até o final da temporada.
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Campeão da Superliga com o Cruzeiro, Oppenkoski foi eleito melhor oposto do campeonato e melhor jogador da final. Foi também o segundo maior pontuador da competição, com 452 pontos, atrás apenas do jovem Bryan, do Guarulhos, que era seu concorrente de posição na Seleção Brasileira.
O Brasil estreia na Liga das Nações no dia 10 de junho, contra o Irã, às 20h (horário de Brasília). A primeira semana da fase classificatória do torneio acontece na Arena Nilson Nelson, em Brasília.
Além da VNL, a Seleção disputa este ano o Sul-Americano, que concede ao campeão vaga nos Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028. O campeonato será realizado no Maracanãzinho, no Rio de Janeiro, entre os dias 15 e 20 de setembro.
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Confira a lista de Bernardinho após a dispensa de Oppenkoski
LEVANTADORES
- Fernando Cachopa - Milano (ITA)
- Gabriel Bieler - Suzano
- Matheus Brasília - Sada Cruzeiro
OPOSTOS
- Bryan - Guarulhos
- Darlan - Verona (ITA)
- Samuel - Minas
PONTEIROS
- Adriano - Campinas
- Arthur Bento - Modena (ITA)
- Douglas Souza - Sada Cruzeiro
- Honorato - Slepsk Suwalki (POL)
- Leo Lukas (convidado) - Minas
- Lucarelli - JTEKT Stings Aichi (JAP)
- Lukas Bergmann - Piacenza (ITA)
- Maicon - Gebze Belediyesi (TUR)
- Paulo Vinicios (convidado) - Praia Clube
- Robert (convidado) - Suzano
CENTRAIS
- Barreto - Sesi Bauru
- Flávio - Trentino (ITA)
- Guilherme Voss - Tours (FRA)
- Judson - Campinas
- Matheus Pinta - Campinas
- Thiery - Sesi Bauru
LÍBEROS
- Douglas Pureza - Sesi Bauru
- Maique - Guarulhos
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